El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 18 de mayo que amplias regiones de Colombia enfrentarán lluvias intensas por 48 horas seguidas durante esta semana.

Leer más: Adulto mayor fue asesinado a machetazos por su hermano en Las Palmas: disputa por una casa sería el origen

Ante las condiciones meteorológicas adversas, el instituto nacional del clima alertó sobre el riesgo de posibles tormentas eléctricas.

De acuerdo a las autoridades, se espera una jornada marcada por precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional, así como posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y complicaciones en la movilidad, lo cual tiene en alerta a la ciudadanía.

Para este lunes, el Ideam prevé mayores lluvias en las regiones Andina, Amazonía y Orinoquía. Asimismo, el instituto de meteorología indicó que las zonas más afectadas por las lluvias serán:

Arauca

Meta

Casanare

Caldas

Occidente de Cundinamarca

Guainía

Vaupés

Piedemonte de Putumayo

Piedemonte de Caquetá

Oriente de Antioquia

Occidente de Santander

Huila

Norte de Santander

Tolima

Respecto a las regiones Pacífica y Caribe, también se prevén lluvias sobresalientes, principalmente en:

Centro-sur de La Guajira

Chocó

Sur de Córdoba

Cauca

Sucre

Bolívar

Valle del Cauca

Ver también: Dueños de la clínica estética donde fue intervenida Yulixa Toloza ya habrían salido del país

Cabe señalar que en otras zonas del país se esperan precipitaciones ligeras a moderadas con tendencia a mantenerse durante gran parte del día, por lo que se recomienda seguir atentos a los reportes oficiales.