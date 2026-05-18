El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 18 de mayo que amplias regiones de Colombia enfrentarán lluvias intensas por 48 horas seguidas durante esta semana.
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Ante las condiciones meteorológicas adversas, el instituto nacional del clima alertó sobre el riesgo de posibles tormentas eléctricas.
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De acuerdo a las autoridades, se espera una jornada marcada por precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional, así como posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y complicaciones en la movilidad, lo cual tiene en alerta a la ciudadanía.
Para este lunes, el Ideam prevé mayores lluvias en las regiones Andina, Amazonía y Orinoquía. Asimismo, el instituto de meteorología indicó que las zonas más afectadas por las lluvias serán:
- Arauca
- Meta
- Casanare
- Caldas
- Occidente de Cundinamarca
- Guainía
- Vaupés
- Piedemonte de Putumayo
- Piedemonte de Caquetá
- Oriente de Antioquia
- Occidente de Santander
- Huila
- Norte de Santander
- Tolima
Respecto a las regiones Pacífica y Caribe, también se prevén lluvias sobresalientes, principalmente en:
- Centro-sur de La Guajira
- Chocó
- Sur de Córdoba
- Cauca
- Sucre
- Bolívar
- Valle del Cauca
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Cabe señalar que en otras zonas del país se esperan precipitaciones ligeras a moderadas con tendencia a mantenerse durante gran parte del día, por lo que se recomienda seguir atentos a los reportes oficiales.