El Ministerio de Agricultura dio a conocer las primeras acciones orientadas a reducir los efectos del fenómeno de El Niño, teniendo en cuenta que, de forma histórica, el sector agropecuario concentra cerca del 82 % de los daños y pérdidas derivados de las sequías.

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La entidad indicó que ya se encuentra en marcha el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios–Mitigación, con una inversión cercana a los $110.000 millones y presencia en 421 municipios del país. Este programa busca facilitar el acceso subsidiado a fertilizantes y otros insumos clave para la producción agrícola.

A esto se suma una asignación adicional de $36.000 millones destinada a impulsar el uso de bioinsumos, acondicionadores de suelos y fertilizantes orgánicos, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y aumentar la capacidad de adaptación del sector agropecuario.

“El Gobierno Nacional implementa, en el marco del esquema Faia–Emergencia, 10.000 soluciones de cosecha de agua y riego intrapredial orientadas a fortalecer la gestión hídrica y la reactivación económica en las zonas más vulnerables de la región Caribe”.

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Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló: “socializamos nuestras medidas de mitigación con todas las mesas agroclimáticas para cosechar agua de lluvia, recuperar las coberturas vegetales de los suelos y prepararnos para atenuar los impactos de El Niño y promover el uso racional del agua. Adicionalmente, tenemos un programa nacional de fertilización en 421 municipios del país para fortalecer el acceso a insumos, recuperar coberturas vegetales y enfrentar tanto el fenómeno climático como el aumento internacional de los precios de los fertilizantes”.

Las medidas se estructuraron a partir de los análisis técnicos del Ideam, la Dimar y la Ungrd, que actualmente ubican al país en un escenario de neutralidad del fenómeno ENOS, aunque con indicios de una posible transición hacia condiciones de El Niño entre el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

Finalmente, la cartera explicó que se fortalecerá la gestión del riesgo mediante distintos instrumentos dirigidos a incentivar la inversión en resiliencia hídrica y protección financiera para los productores. Entre ellos se encuentran el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, el Incentivo al Seguro Agropecuario, el Incentivo de Capitalización Rural y la Línea Especial de Crédito para Desarrollo Productivo.

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“Igualmente, con el fin de fortalecer la capacidad de coordinación y respuesta institucional, el Ministerio pondrá en marcha en los próximos días un Puesto de Mando Unificado Sectorial, que operará bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como instancia permanente de articulación, análisis de información estratégica y adopción de medidas oportunas frente a la emergencia agroclimática”, manifestó la cartera.