La economía colombiana en el primer trimestre del año reportó un crecimiento del 2.2%. Así lo confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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En ese sentido, se reveló que las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica económica en este primer tramo del año fueron: Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales con un crecimiento del 5,7%.

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A su vez, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 2,9 y las industrias manufactureras crecieron un 2,9 %.