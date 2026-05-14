En Bonda, jurisdicción de la ciudad de Santa Marta, las unidades de la Policía Metropolitana recapturaron a un ciudadano por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

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La detención se produjo en flagrancia en medio de operativos de registro y control que realiza la institución. Lo interceptaron cuando se desplazaba en una motocicleta, y al momento de practicarle un registro le hallaron una pistola con munición.

Además los uniformados lograron establecer que este hombre es uno de los que se fugó el pasado 16 de marzo del Centro de Traslado por Protección.

Sobre esta captura el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, sostuvo que “continúan adelantando acciones operativas con el propósito de capturar y poner a disposición de la justicia a los actores delincuenciales que buscan intimidar y afectar a la ciudadanía”, al tiempo que invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 cualquier hecho que altere la tranquilidad.