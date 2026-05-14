La construcción del futuro Comando de Policía Metropolitano de Soledad y Malambo avanza a buen ritmo. Durante una mesa técnica y operativa, que se llevó a cabo en Bogotá, varios delegados del Gobierno nacional, altos mandos de la fuerza pública y autoridades municipales lograron agilizar algunos procesos y trámites para la puesta en marcha de las obras físicas del proyecto.

En el marco de esta jornada, los asistentes revisaron los informes técnicos que permitirán los permisos de construcción de la infraestructura en el departamento.

Además, el coronel (r) Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad, indicó que se presentó ante la mesa técnica el contenido del Acuerdo Municipal mediante el cual se autorizó a la alcaldesa Alcira Sandoval para realizar la cesión del predio donde será construido el Comando de Policía Metropolitana de Soledad y Malambo.

En representación de la administración liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval también asistió Lily Reyes, secretaria de Planeación, quien adelanta las gestiones correspondientes ante la Dirección General de la Policía Nacional y el Viceministerio del Interior.

La funcionaria señaló que “en las próximas horas se continuará agilizando trámites subsiguientes para consolidar este importante proyecto de seguridad regional”.

A la mesa técnica y operativa asistieron además el viceministro del Interior, Jaime Berdugo; Tito Lobo, director nacional de FONSECON; y altos oficiales de la Oficina de Planeación de la Dirección General de la Policía Nacional.

Cabe recordar que este nuevo comando contará con más de dos mil unidades policiales, quienes dispondrán de una sede moderna y estratégica desde donde podrán fortalecer el trabajo articulado y operativo requerido para garantizar la seguridad y convivencia de los soledeños, en concordancia con el plan de trabajo impulsado por la alcaldesa Alcira Sandoval.