La Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pidió esta semana destrabar un fondo de cerca de $4.3 billones destinados para convocatorias del Sistema General de Regalías, que permanecen represados tras la suspensión de varios procesos por parte del Gobierno nacional.

Esta petición, radicada hacia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, advirtió la parálisis de 11 convocatorias correspondientes al período 2023-2024 que serían claves para el crecimiento económico y tecnológico del país.

Al respecto, la organización ratificó que ha sostenido mesas de trabajo con organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, además de entidades del Gobierno nacional como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para destrabar esta situación.

“Estamos buscando una salida jurídica y operativa que permita reactivar los recursos asignados a proyectos de investigación e innovación, considerados clave para el crecimiento económico y tecnológico del país”, declaró.

De esta manera, la Federación también recordó que el pasado mes de marzo se radicó ante el Departamento de Planeación Nacional una solicitud de aclaratoria, precisión y ampliación del concepto jurídico sobre la asignación de recursos del Sistema General de Regalías destinados a los proyectos de ciencia y tecnología.

En respuesta a esto, el DNP recomendó “la modificación del Plan Bienal de Convocatorias vigente, incluyendo nuevas convocatorias en el bienio 2025–2026 a través de las cuales se habilite la presentación de los proyectos que se encontraban cursando diferentes estados de las convocatorias”.

De acuerdo con Andrés Marín, uno de los miembros fundadores de esta organización gremial y director del Centro de Innovación CONNECTNOVA, la aclaratoria emitida por el DNP el pasado 22 de abril es un punto de quiebre que debe ser atendido por el Ministerio de Ciencia.

“El DNP ha sido claro: existe una ruta jurídica viable. La recomendación operativa es respetar los esfuerzos alcanzados por las entidades proponentes y modificar el Plan Bienal de Convocatorias 2025– que permita a los proyectos de las Convocatorias 33 a 43 continuar su trámite. Hablamos de $4,3 billones de pesos que ya están en el presupuesto vigente para ser ejecutados en beneficio de las comunidades y territorios más necesitados del país". afirmó Marín.

En ese sentido, la Fedecti aseguró que “la parálisis de estos recursos representa oportunidades suspendidas para cerca de 290.000 colombianos que serían beneficiarios directos de los proyectos contenidos en las convocatorias 33 a 43:

“Son 200.000 niños, niñas y adolescentes vinculados al programa ONDAS, 50.000 integrantes de comunidades rurales, campesinos, comunidades étnicas y pescadores artesanales; y 40.000 personas víctimas del conflicto armado, mujeres, jóvenes e investigadores sociales que trabajan en los territorios más golpeados por la desigualdad y que se ven afectados con esta decisión”, comentó

Sumado a esto, otro de los impactos que resaltó la federación fue la falta de inversión en proyectos para talento humano en universidades, centros de investigación y entidades territoriales”.

Así las cosas, se hizo un llamado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que acoja la ruta trazada por el DNP y actúe con la celeridad que el momento exige, en beneficio de las comunidades y territorios que esperan que la ciencia se traduzca en oportunidades reales.