El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que la próxima semana, con la presencia del presidente Gustavo Petro, se estarán entregando las primeras 500 viviendas solares del programa Colombia Solar en el barrio Villas de San Pablo.

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Estas viviendas hacen parte de la primera fase del plan piloto de 2.700 unidades del programa, lanzado por el Gobierno nacional en Barranquilla a finales del año pasado, con el propósito de disminuir el costo de la energía en hogares de estratos 1 y 2 a través de techos solares y avanzar en la transición energética.

“Esperamos poder inaugurar con el señor presidente la próxima semana las primeras 500 casas en un barrio de Barranquilla. Eso fue lo que pidió el presidente: extender esto por todo el país”, afirmó Palma.

El ministro recordó que la meta del Gobierno es llegar a un millón de hogares con sistemas solares financiados con recursos públicos para disminuir la dependencia de las familias frente a las altas tarifas de energía.

“No son promesas, no son ideas. Incluso hay un video del presidente siendo candidato hace años hablando de esto. Hoy, lo que él pensó hace años, ya es una realidad”, expresó.

Palma le hizo un llamado a Air-e, empresa actualmente intervenida por el Gobierno, para que se comprometa con la transición energética en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En tono enérgico, el ministro dijo que: “Air-e tiene que comprometerse con la transición energética en los tres departamentos donde hace presencia, particularmente en el Atlántico”, afirmó.

En esa misma línea, insistió en la necesidad de acelerar proyectos solares en La Guajira y cuestionó que uno de los departamentos con mayor potencial solar del país aún no tenga suficientes parques solares.

“El presidente, con justa razón, nos reclama por qué La Guajira no tiene parques solares suficientes. Es absurdo que una región con ese potencial no avance más rápido en transición energética”, anotó.

Preparados para ‘El Niño’

Ante la preocupación por la posible llegada del fenómeno de El Niño, Palma señaló que, aunque esperan que no sea tan severo como se viene pronosticando, dijo que desde ya el Gobierno trabaja en una hoja de ruta con cerca de 50 medidas construidas junto a gremios y actores del sector energético para garantizar el abastecimiento de energía y gas en el país.

“Nosotros nos hacemos la responsabilidad con el país de dejar una hoja de ruta, y tenemos 50 decisiones que hemos construido con todos los gremios, con todos los actores del sector, para decirle al siguiente gobierno cómo enfrentar ese fenómeno de El Niño y que la gente tenga energía y tenga gas. Pero eso necesita la cooperación de todos, incluyendo los usuarios”, indicó.

Reiteró que el Gobierno ha venido tomando unas medidas regulatorias que ha venido tomando a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para proteger el nivel de los embalses y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

“Hemos sacado decisiones regulatorias para cuidar el agua de los embalses. Eso implica ahorrar agua y ahorrar energía”, explicó.

El jefe de la cartera de energía fue enfático en afirmar que es necesario que los ciudadanos y el sector público se comprometan con medidas de eficiencia energética.

“Ahorrar siempre es bueno, incluso para el bolsillo. No significa que el país se vaya a apagar mañana, sino que debemos prepararnos entre todos”, señaló.

En el caso de Air-e, Palma reconoció que la empresa necesita una solución estructural para garantizar la estabilidad financiera y operativa de la compañía de cara a un eventual fenómeno de El Niño.

Proyecto solar en Campeche

El ministro Palma asistió a la puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de cannabis medicinal en el corregimiento de Campeche, jurisdicción de Baranoa.

Palma resaltó el proyecto agroindustrial que se construyó con el objetivo de bajar los costos de energía y evitar las afectaciones por la inestabilidad del servicio.

“Este es el ejemplo que deben seguir muchas compañías que demandan energía. Independizarse energéticamente les permite crecer con más rapidez, tener mejores ingresos y evitar las consecuencias de las altas tarifas”, manifestó.

El ministro explicó que el sistema fotovoltaico no solo abastece el consumo de la empresa, sino que también genera excedentes de energía que son inyectados al sistema eléctrico.

Para Frank Lamadrid, líder del proyecto Cannabis Medical Company, implementar el sistema fotovoltaico tuvo que ver con uno de los principales retos que enfrentaba la empresa, como lo era la inestabilidad del servicio de energía en la zona, lo que afectaba directamente la producción de las plantas de cannabis medicinal, que requieren una temperatura controlada y constante para su adecuado crecimiento y desarrollo.

Frank Lamadrid durante el recorrido del proyecto con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Por su parte, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, aseguró que esta iniciativa representa un ejemplo de cómo la industria y la agroindustria pueden avanzar hacia la transición energética mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos.

“Este proyecto demuestra cómo la agroindustria en nuestro municipio da un paso importante hacia las energías limpias, contribuyendo no solo a contrarrestar los efectos del cambio climático y proteger el medio ambiente, sino también a fortalecer la economía local”, afirmó.

Palma resaltó además el impacto social del proyecto, señalando que actualmente genera más de 80 empleos, muchos de ellos ocupados por madres cabeza de hogar del corregimiento de Campeche.

Detalles del proyecto

El proyecto fotovoltaico instalado en Campeche por la empresa Solar + cuenta con una capacidad de generación de 105,1 kWp, equivalente a la potencia máxima que puede producir el sistema solar en condiciones óptimas.

La iniciativa permitirá generar energía limpia para autoconsumo, reducir costos en el servicio eléctrico y evitar la emisión de cerca de 35,7 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y a la transición energética.