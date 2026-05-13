La transformación de la plaza del Pescado será una realidad muy pronto en el mercado público de Barranquilla. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Char este miércoles, quien aseguró que estas obras beneficiarán a más de 1.000 familias.

“Prometimos renovar los mercados públicos de Barranquillita y lo estamos logrando! La Plaza del Pescado vivirá una transformación con la que dignificaremos la vida de más de 1.000 familias, con espacios más cómodos y funcionales: puntos de venta pesqueros, puestos picadores, cuartos fríos, locales comerciales, zona mayorista, cocinas y mucho más, para vivir una experiencia a otro nivel”, comentó.

Además, manifestó que “queremos que esta plaza también se convierta en un lugar para el turismo. Un espacio donde barranquilleros y visitantes no solo encuentren pescado fresco y de gran variedad, sino que también disfruten de toda nuestra gastronomía y tradición caribeña”.

El mandatario también mencionó que este proyecto fue socializado con los comerciantes de la zona, quienes aportaron en el diseño de la plaza.

“Todos participaron, fueron parte de la concertación y quedó un producto espectacular. Estamos hablando de 256 puestos de venta de pescado, más de 111 picadores, 8 cocinas restaurantes, 5 cuartos fríos para que la cadena de frío se mantenga y el producto que consuma la gente sea el mejor y unos locales comerciales mixtos, todo lo que complemente el producto que la gente quiere consumir”, declaró.

Agregó: “El espacio ya cuenta con la zona donde serán trasladados de forma provisional los vendedores mientras avanzan las obras. Hay que recordar que estamos invirtiendo cerca de 17.000 millones de pesos de los impuestos de los barranquilleros”.

De esta manera, Char reafirmó el compromiso de la Administración distrital para seguir construyendo obras que mejoren la calidad de vida de los barranquilleros.

“Yo estoy feliz que los impuestos de los barranquilleros lleguen acá. Será una plaza de Pescado a otro nivel, como se lo merece nuestra gente. Queremos que esta obra se traduzca en mayores ventas, en prosperidad, en mejoras económicas para las familias que han estado aquí por años”, dijo.

Por su parte, Jhon Gutiérrez, líder de los vendedores de la plaza del Pescado, agradeció al alcalde Alejandro Char por brindar espacios para que los beneficiarios del proyecto aportaran, desde su experiencia y conocimiento de la plaza, en el diseño y construcción del espacio que por años soñaron.

“Gracias por darnos la oportunidad de participar en la propuesta de transformación de la plaza de Pescado. Ahora podremos erradicar las problemáticas que existían entre nosotros. Le damos la gloria a Dios porque este modelo, que es lo que tanto hemos anhelado.

Más detalles del proyecto

La obra que se ejecutará en la plaza de Pescado también incluirá espacios amplios con doble altura en zona de ventas similar a la existente, batería de baños para hombres, mujeres y PMR, cuartos de aseo, basuras y eléctrico.

Además, la plaza tendrá fachadas modernas con elementos bioclimáticos, cubierta liviana en laminas UPVC bioclimática, contempla sistema eléctrico y de iluminación según normas vigente y sistema de red contraincendios.