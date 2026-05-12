Los estudiantes de la IED Santa Magdalena Sofía sede 1 recibieron la nueva cocina y comedor por parte de la Alcaldía de Barranquilla, una obra que pretende fortalecer los entornos escolares y mejorar las condiciones de alimentación de cientos de estudiantes de la comunidad educativa.
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A través de su cuenta de X, el alcalde Char señaló: “Sin tanta parla y sin tanto cuento, en Barranquilla estamos entregando obras todos los días. Hoy inauguramos una cocina-comedor más, esta vez en la IED Santa Magdalena Sofía, un colegio categoría A, inclusivo y orgullo de Barranquilla, donde más de 800 niños y niñas ahora podrán recibir sus alimentos preparados aquí mismo, en su colegio. Con una inversión de más de $896 millones, abrimos las puertas de este espacio de nutrición totalmente equipado, para que nuestros pelados estén bien alimentados”.
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La obra contempla la construcción de una cocina y comedor escolar, equipados con áreas de recibo y depósito de alimentos, refrigeración, menaje, cocina caliente, preparación y emplatado, zona de entrega, lavado, vestier y manejo de residuos.
La IED Santa Magdalena Sofía cuenta actualmente con 810 estudiantes y desarrolla programas orientados al fortalecimiento académico y la formación integral, entre ellos Matemáticas Didácticas, Aprendamos Todos a Leer, Bilingüismo, Convivencia Escolar, Educación Inclusiva y Doble Titulación. Asimismo, esta institución hace parte de las 16 sedes en las cuales se desarrolla el programa IUB Al Barrio.
“Yo entraba a la cocina y felicitaba a las muchachas que hacen el manejo de los alimentos, porque no es lo mismo comer comida congelada que esta comida calientita que les va a llegar a su cabeza, van a ser más felices, van a jugar más y van a aprender mucho más. Aprovechen este comedor, aprovechen esta comida caliente hecha por mujeres que quieren a sus hijos, que quieren este colegio”, agregó el mandatario distrital.
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El alcalde Char recordó, además, que a los estudiantes de esta IED también llega toda la oferta académica con programas y estrategias como Crack The Code, Buennfluencers, inteligencia artificial, bilingüismo, desarrollo de software, análisis de datos y la IUB pública.
“Aquí no solo se está entregando una obra de infraestructura; también se está fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar, creando mejores entornos para aprender y aportando al bienestar integral de nuestros estudiantes. Cuando una institución cuenta con espacios adecuados, también se fortalece la permanencia, la calidad educativa y la confianza de las familias en las instituciones distritales”, destacó la secretaria distrital de Educación, Paola Amar.
En el mismo sentido, la rectora Judith Llanos expresó: “La comunidad educativa de la IED Santa Magdalena Sofía recibe con mucha alegría esta obra que representa bienestar, dignidad y mejores condiciones para nuestros estudiantes. Agradecemos al alcalde Alejandro Char por mirar hacia nuestra institución y hacer realidad este espacio que fortalecerá la alimentación escolar y permitirá que nuestros niños y jóvenes disfruten sus alimentos en un ambiente adecuado, seguro y pensado para ellos”.