El Ministerio de Transporte hizo oficial la suspensión, por un término de 12 meses, del cobro de las categorías 1 y 2 en el peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar, entre Puerto Colombia y Barranquilla.

La medida se reglamentó a través de la resolución 20263040017945 expedida el 11 de mayo, en la cual también se establece que “cuando se advierta algún riesgo de insuficiencia de los mecanismos de compensación contemplados en el contrato de concesión, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) concurrirá con la debida antelación ante el Ministerio de Transporte para solicitar la respectiva modificación del valor de las tarifas y demás condiciones previstas”.

En ese sentido, en el documento se expone que la decisión de prorrogar la suspensión del cobro se da “ante la persistencia del conflicto social y la afectación de la movilidad”, a pesar de la realización de mesas de trabajo y la recolección de insumos técnicos y sociales entre 2024 y 2025.

“La suspensión se enmarca en un proceso en desarrollo de concertación y análisis técnico, orientado a valorar escenarios y construir soluciones que permitan atender las inquietudes de la comunidad, garantizando una movilidad más eficiente, una operación segura y un beneficio colectivo”.

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