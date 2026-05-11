A través del programa Barrios a la Obra, la Alcaldía de Barranquilla entregó un kilómetro nuevo de vías en el sector de Campo Alegre, donde también se ejecutaron trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentación y reconstrucción de andenes y bordillos.

Para el alcalde Alejandro Char, estas vías recuperadas representan una mejor calidad de vida para los barranquilleros.

“Por estas calles recuperadas ahora pueden entrar las ambulancias, la salud, también la Policía podrá hacer su tarea de vigilancia porque la gente quiere tener a la Policía cerca, esto es mejor calidad de vida, porque estamos trabajando por una Barranquilla a otro nivel”, dijo el alcalde.

De igual manera, el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, aseguró que “esta es una obra que la gente venía esperando hace tiempo. Si bien, las vías estaban pavimentadas, había muchas en mal estado y eso fue lo que el alcalde vio en una visita que estuvo por el sector. Y, definitivamente, dijo: vamos a arreglar estas vías, y son 996 metros que se reconstruyeron totalmente”.

Agregó que “la Alcaldía de Barranquilla ejecuta estas obras en diferentes sectores de la ciudad a través de una pavimentación integral en concreto rígido con la construcción de bordillos, andenes y reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado”.

De esta manera, las calles intervenidas por el Distrito, a través del programa Barrios a la Obra, son: Calle 84 entre carreras 39A y 41, que corresponden a 506 metros lineales, Carrera 41 entre calles 84 y 84B, que corresponden a 165 metros lineales, Carrera 40 entre calles 84 y 84A, que corresponden a 98 metros lineales, Calle 84A1 entre carreras 41B y 41C, que corresponden a 128 metros lineales, y Carrera 40A entre calles 84 y 84A, que corresponden a 99 metros lineales.

Por su parte, María Durán, quien vive hace más de 10 años en el barrio, mencionó que esta intervención era necesaria: “Tengo mucha satisfacción y alegría. Esto hacía falta aquí en el barrio, estas eran calles muy rotas y muy oscuras”.