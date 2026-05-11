La Normal Superior Santa Ana del municipio de Baranoa abrirá sus puertas a la educación superior, donde 1500 jóvenes del municipio pasarán a formarse en diferentes carreras de formación técnica y profesional, en el marco del programa nacional del Ministerio de Educación, ‘Educación Superior en tu Colegio’.

Así quedó establecido hoy tras la formalización del proyecto, en el cual la Universidad del Atlántico, Institución Universitaria de Barranquilla y la Universidad del Tolima, aprovecharán los amplios espacios para dictar clases y permitir que los estudiantes sigan su proceso de formación y así se libren situaciones como las barreras al acceso y disminución del grado de deserción.

El acto estuvo acompañado por el viceministro de Educación, Ricardo Moreno, y el gobernador Eduardo Verano, quienes antes de iniciar el acto, conversaron con profesores y jóvenes sobre las oportunidades de este nuevo proyecto y los retos pendientes.

Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, expresó lo importante que ha sido lograr el objetivo de llevar educación superior a las poblaciones y regiones del país como en el Atlántico, transformando al departamento en un referente nacional.

“Estamos muy felices desde el Gobierno nacional, cumpliendo lo que ha sido el mandato de nuestro presidente, Gustavo Petro, en cabeza de nuestro ministro Daniel Rojas, de Medellín, que venimos cumpliéndole con dignidad a las juventudes y, en general, a la ciudadanía del Caribe con educación superior como un derecho fundamental, y para eso hemos hecho unas inversiones históricas. Son hoy más de un crecimiento superior al 40 % de las transferencias reales que realiza el Gobierno nacional a las dos instituciones públicas del departamento. La Universidad del Atlántico hoy está fortalecida financieramente gracias a las inversiones que hemos hecho, con programas como educación superior en tu colegio, que hoy está llegando a 11 municipios del departamento”, apuntó Moreno.

En ese sentido, resaltó que en la actualidad en el departamento “tenemos más de 15 mil estudiantes en este momento activos a través de la oferta que tenemos con la Universidad del Atlántico, pero también con la IUB (institución universitaria de Barranquilla), que hoy se convierten en un referente para el país, porque estamos llegando a todos los territorios donde antes solamente era un sueño, donde era una una esperanza lejana de estudiar en la educación superior, con 21 programas académicos fortalecidos en territorio, con articulación con nuestros colegios, con nuestras escuelas normales superiores”.

En ese sentido, la estrategia de Educación Superior en tu colegio’, hoy llega a los municipios de Malambo, Galapa, Puerto Colombia, Repelón, Manatí , Santo Tomás, Baranoa, Sabanagrande, Juan de Acosta, Luruaco y Polonuevo.

Por lo tanto, el gobernador Eduardo Verano, resaltó que la transformación está siendo palpable en cifras como la reducción de la cantidad de deserción ubicándose hoy por debajo de la media nacional.

“La IUB la del Atlántico, que están dando cursos en los colegios que nos han permitido tener una nueva oferta educativa de educación superior en nuestros colegios en esas horas diferentes. Entonces, resultado, interesantísimo. Llevamos 16 mil jóvenes que están estudiando en en los colegios, pero educación superior, debidamente apoyados por la Universidad del Atlántico, la Universidad del Tolima y la IUB. Eso nos ha nos ha disminuido, por ejemplo, la deserción. Ha disminuido de 3.5 %, que es a nivel nacional, aquí la tenemos en 2 %”.

A Verano le preocupa ahora que llega el cambio de administración nacional este impulso se pueda ver afectado: “ahora, la preocupación podría ser que, con el cambio de gobierno, pueda haber un cambio de enfoque, y, entonces, lo que queremos es dejarlo tan consolidado, de tal manera que tenga continuidad en el tiempo, porque estamos viendo que, realmente, más jóvenes pueden estudiar. 16 mil jóvenes del Atlántico están estudiando cursos básicos de educación superior en algunos colegios, en 11 colegios. Podríamos preparar, entonces, más colegios y, de pronto, aumentar esa oferta”.

Rafael Castillo Pacheco, rector de la Universidad del Atlántico, destacó el papel del alma mater en este plan del gobierno: “Hay un cambio total, tanto en la construcción de las políticas que van desde la base hacia el vértice, como también en los perfiles de los programas, en el portafolio de los programas, y también en la territorialización de la educación. Digamos, ya las universidades no están solamente en sus sedes centrales, sino que se están articulando como debe ser, en el caso nuestro, de la educación en Colombia, había una ruptura en noveno grado. Los estudiantes llegaban hasta ahí, más o menos el 40 por 100. Y luego, esa, había una segunda ruptura cuando el estudiante terminaba en grado 11, pues la posibilidad de entrar a la universidad también era muy escasa. Entonces, este programa une todo, vuelve todo un circuito ese proceso”.

A su turno, Arcesio Castro, rector de la IUB, resaltó que para la actualidad solo en Baranoa, ya podrán atender 1500 estudiantes en formación profesional al tiempo que realizan sus estudios de básica-media.

“Podemos decir que esto ya no es un sueño, esto es una gran realidad. No puede haber marcha atrás para este proyecto, no puede haber marcha atrás para que nuestros estudiantes tengan esa oportunidad de educación superior.

Hay una deuda histórica de educación superior. Estamos, a mayor gente gobierno, instituciones de educación superior, vamos pagando este adeudo. Estamos resarciendo todo lo que se había debido en materia de formación. Se están cerrando las fechas, ya lo dijo el gobernador, el tránsito inmediato de educación superior está afectando consecutivamente. Y es obligación nuestra, las instituciones de educación superior llegar a cada rincón de Colombia.

Castro expresó que la IUB seguirá extendiendo el proyecto en otras regiones del país: “próximamente volveríamos operar el mismo proyecto con más de 2400 jóvenes que vamos a articular para que garanticemos que la educación superior en Colombia sea una realidad, para que ustedes, los jóvenes, justamente, décimo y 11, puedan tener el acceso a la educación superior. Hemos llegado a municipios como Chimichagua, San Onofre, Puerto Libertador, Valencia. Y hoy, estamos en Nazaret, al norte de La Guajira, solo donde llegaba el viento. Hoy estamos ahí frente al mar Caribe”.

Dentro de próximas semanas se espera que otros centros educativos en el departamento se unan a la iniciativa para seguir aumentando la oportunidad de oferta y cobertura del programa.