Las redes sociales volvieron a estallar alrededor de Westcol y Aida Victoria Merlano luego de una reciente transmisión en vivo que muchos interpretaron como una reacción del creador de contenido a los videos virales de su expareja en el reality ‘La Mansión VIP’.

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Todo ocurrió durante un en vivo junto al streamer Chanty, donde Westcol comenzó a hablar sobre las llamadas “mujeres empoderadas”. Aunque nunca mencionó directamente a Aida Victoria, varias de sus frases despertaron especulaciones entre los usuarios.

Durante la conversación, el paisa aseguró que le gustaría debatir con una mujer empoderada “de verdad”, alguien con fundamentos y acciones coherentes. Además, lanzó comentarios sobre personas que tenían “demasiado expediente”.

La situación tomó más fuerza porque días atrás se hicieron virales unas grabaciones de la barranquillera dentro del reality ‘La Mansión VIP’, donde aparece compartiendo momentos cercanos con Agustín Fernández. Las escenas, registradas en distintas áreas de la casa e incluso en un jacuzzi, provocaron comentarios y especulaciones entre seguidores del programa.

Asimismo, Chanty también intervino durante la transmisión con frases que usuarios interpretaron como referencias a la polémica. El creador de contenido comentó que “eso es lo que está ahorita”, aumentando todavía más las reacciones en redes sociales.

Igualmente el reality llegó a su fin y la creadora de contenido quedó en el octavo lugar.