En medio de la celebración del Día de la Madre este 10 de mayo, la familia de Yeison Jiménez vivió una jornada cargada de nostalgia tras recordar al cantante, fallecido hace cuatro meses en un accidente aéreo.

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Lina Jiménez, hermana del artista, publicó un video en Instagram donde ambos aparecen compartiendo un almuerzo en un ambiente relajado y lleno de bromas. Según contó, el encuentro ocurrió después de una larga jornada laboral, cuando él decidió invitarla a celebrar el Día de la Madre porque la consideraba “su segunda mamá”.

Instagram linajimenez.g Recuerdo de Yeison Jiménez publicado por su hermana

En la grabación, el cantante hace comentarios jocosos mientras ella responde entre risas que esperaba como regalo una camioneta y no una “bomba”. El momento despertó miles de reacciones entre los fanáticos, quienes recordaron el carisma del intérprete.

“Recuerdo q ese día llegamos de trabajar estábamos cansados sin dormir y tocaba cambiar maleta y volver a salir y me dijo Lina vamos la invito almorzar de día de la madre y paramos en un piqueteadero cerca donde él vivía estábamos con Oscar, Waisman, Jefer y Juan Manuel”, escribió.

Instagram linajimenez.g Lina Y Yeison Jiménez

Lina también reveló detalles de la relación cercana que mantenían desde pequeños. Explicó que, pese a ser solo un año mayor, siempre estuvo pendiente de él: lo ayudaba con el colegio, revisaba sus tareas y lo acompañó en distintas etapas cuando vivieron solos.

La mujer aseguró que el recuerdo de su hermano sigue muy presente en la familia, especialmente en una fecha tan significativa como esta, que también representa el primer Día de la Madre sin él para su mamá, Luz Galeano, y para Sonia Restrepo, su pareja.

El fallecimiento del artista ocurrió el pasado 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba cayó pocos minutos después de despegar y posteriormente se incendió. La noticia fue confirmada horas más tarde, luego de que circularan múltiples versiones en redes sociales.

“Te amo, hermano y sé que donde estás celebrando con nosotras el Día de las Madres”, finalizó.