Durante una entrevista con la revista Vea sobre su vida y trayectoria, Robinson Díaz repasó cómo fueron sus primeros años lejos de su hogar en Envigado y el esfuerzo que hizo para abrirse camino en el mundo artístico.

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Ya el actor cumple 60 años y aunque hoy es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana, confesó que el éxito estuvo lejos de ser fácil.

El actor contó que llegó a Bogotá a finales de los años ochenta con recursos limitados y muchas dudas sobre el futuro. Su objetivo principal era ingresar a la escuela de actuación y formarse profesionalmente, sin imaginar que años después terminaría protagonizando algunas de las producciones más recordadas del país.

Según relató, durante esa etapa vivió momentos de fuertes limitaciones económicas. Incluso recordó que muchas veces almorzaba únicamente una empanada y una gaseosa para poder rendir el dinero que su padre le enviaba mensualmente desde Antioquia.

A pesar de las dificultades, Robinson Díaz aseguró que nunca perdió el enfoque. Su prioridad era estudiar y convertirse en actor profesional, razón por la que rechazó inicialmente algunas oportunidades en televisión por miedo a distraerse de su formación académica.

Con el paso del tiempo comenzaron a llegar las primeras apariciones en pantalla. El actor recordó que una de sus primeras oportunidades surgió gracias al director Kepa Amuchástegui, quien le abrió las puertas para participar en producciones televisivas.

Más adelante, alcanzó reconocimiento nacional tras protagonizar la novela Detrás de un ángel, producción que marcó el inicio de una carrera llena de éxitos en series y novelas como La mujer del Presidente, Vecinos, El cartel de los sapos y Rigo.

El artista también habló de los momentos difíciles dentro de la industria, de producciones que no tuvieron el resultado esperado y de los sacrificios personales que implicó mantenerse vigente durante tantos años en la actuación.

Actualmente, Robinson Díaz continúa trabajando en teatro y televisión, mientras reflexiona sobre el legado que quiere dejar como actor.

Según expresó, su deseo es permanecer activo en los escenarios el mayor tiempo posible y ser recordado por los personajes que interpretó a lo largo de su carrera.