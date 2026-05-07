Los fanáticos de distintas generaciones quedaron sorprendidos luego de que Carlos Villagrán y Lionel Messi coincidieran en un emotivo encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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La reunión tuvo lugar en Estados Unidos el pasado miércoles 6 de mayo donde el delantero argentino cumple compromisos deportivos con el Inter Miami CF. Allí, el actor mexicano aprovechó una visita especial para acercarse al estadio y compartir unos minutos con el campeón del mundo.

Instagram marabekk Lionel Messi y Carlos Villagrán como Kiko

Durante el encuentro, ambos intercambiaron obsequios y protagonizaron escenas que despertaron la nostalgia de millones de seguidores latinoamericanos.

Messi le entregó a Villagrán una camiseta firmada del Inter Miami, mientras que el actor quiso inmortalizar el momento grabando un video juntos. Uno de los instantes más comentados ocurrió cuando el recordado intérprete de Kiko sorprendió al futbolista con un beso amistoso que provocó risas entre quienes estaban presentes.

Las imágenes circularon rápidamente en plataformas digitales y fueron celebradas por usuarios que crecieron viendo El Chavo del 8.

Y es que la conexión entre ambos no surgió recientemente. Desde hace años, Lionel Messi ha demostrado públicamente su cariño por la serie creada por Roberto Gómez Bolaños.

Los fans recordaron que durante su etapa en el FC Barcelona, cuando apareció disfrazado de Kiko en una fiesta temática junto a otros futbolistas.

Por su parte, Villagrán ha expresado en distintas entrevistas que considera a Messi el mejor jugador de la historia del fútbol.