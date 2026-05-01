La actriz Lina Tejeiro confirmó que está embarazada, poniendo fin a varias semanas de especulaciones que surgieron tras su salida del reality MasterChef Celebrity.

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La noticia fue revelada el pasado jueves 30 de abril a través de un emotivo video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

En el clip, la también empresaria muestra momentos íntimos de su rutina diaria mientras reflexiona sobre la maternidad.

A lo largo de la pieza audiovisual, se escuchan frases relacionadas con la crianza y el amor de madre, como si evocara enseñanzas de su propia familia. El mensaje toma fuerza cuando, al llegar a su casa, descubre una caja con lo que serían las primeras ecografías de su bebé.

“El Coraje que nace del amor. El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”, escribió la actriz.

La confirmación se hace evidente en las imágenes finales, donde Tejeiro acaricia su vientre. Además, uno de los momentos más comentados fue cuando le escribe a su madre un mensaje que resume su sentir: “Mamá, ahora lo entiendo todo”.

Un día antes del anuncio, la actriz ya había dado pistas al compartir una reflexión sobre su deseo de ser madre. En ese mensaje, habló sobre el reto de equilibrar su vida personal y profesional, así como su intención de brindarle amor y tranquilidad a su futuro hijo en un mundo que considera complejo.

Instagram linatejeiro Lina Tejeiro está embarazada

Varias celebridades la felicitaron como Greeicy Rendón, Carolina Cruz. “La parte más hermosa de la vida raji! Que lindo poder verte ahí y disfrutarnos en esta etapa juntas! Te amo!”, le escribió la cantante.