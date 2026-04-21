El panorama audiovisual colombiano ha sido testigo de un significativo hito con la irrupción de Juliana García. Su nombre, que ya resonaba en los pasillos de las productoras nacionales, alcanzó una nueva dimensión tras obtener el galardón a actriz revelación en los Premios India Catalina 2026 el pasado sábado 18 de abril.

Este reconocimiento es el resultado de un compromiso profundo con la disciplina y una evolución artística que se gestó lejos de las cámaras antes de brillar frente a ellas.

La interpretación de García como Janeth —la media hermana del protagonista en la tercera temporada de ‘La Primera Vez’— no fue una coincidencia, sino el fruto de un esfuerzo metódico. A pesar de los desafíos lógicos de una producción de alto nivel, la actriz logró imprimir un sello personal a su trabajo.

Durante el rodaje, Juliana se permitió explorar los límites de su personaje. Al respecto, la actriz manifestó que su experiencia en el set “fue divertido, hasta cambiaba el texto, improvisaba”, una capacidad de reacción que dotó a sus escenas de una naturalidad que cautivó tanto a la crítica como a la audiencia.

¿Qué se esconde detrás del éxito de la actriz revelación del año 2026?

Detrás del éxito en pantalla existe una estructura de apoyo fundamental. Juliana tuvo que lidiar con el pánico escénico en los inicios del proyecto, un obstáculo que superó mediante rigurosas jornadas de estudio. Su hermana se convirtió en su aliada diaria para repasar los libretos, mientras que su padre, Iván García, ha sido un promotor constante de su autonomía.

Sobre este enfoque formativo, Iván destacó el objetivo principal del entorno familiar: “Nos preparamos para que ella pudiera estar sola y fuera muy independiente”. Esta filosofía de vida ha permitido que la actriz se desempeñe con solidez en la industria, buscando que su carrera se sustente en su propio talento y disciplina.

El mensaje de Juliana sobre la identidad y la diversidad cognitiva

Juliana García ha aprovechado su plataforma para aclarar conceptos fundamentales sobre su condición, rechazando cualquier intento de victimización o infantilización. La actriz es tajante al definir su realidad y la forma en que desea ser percibida por la sociedad y sus colegas.

“Es una discapacidad cognitiva, no es una enfermedad”, ha señalado con claridad. Asimismo, García ha sido enfática respecto al trato que espera recibir en su entorno laboral y personal, afirmando: “No quiero que me traten como una niña de Down, ni que me traten como niña enferma; no me gusta”.

Juliana García se gana su lugar en la televisión colombiana por mérito propio

Aunque es sobrina del reconocido libretista y productor Dago García, el desempeño de Juliana en el set ha demostrado que su lugar en la televisión es mérito propio. Su capacidad de adaptación le permitió integrarse con éxito a un elenco de trayectoria, compartiendo escenas con figuras como Santiago Alarcón y Judith Segura.

Además de su faceta interpretativa, la joven ha mostrado un interés genuino por los procesos detrás de cámaras, especialmente en las áreas de vestuario y maquillaje, disciplinas que integra como parte de su preparación artística. Su victoria en los India Catalina no solo representa un logro personal, sino un paso firme hacia una industria más abierta a la diversidad de talentos.