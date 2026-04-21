El Burger Master, uno de los eventos gastronómicos más esperados de Colombia, regresó desde este lunes y estará vigente hasta el 26 de abril con su nueva edición titulada “Somos leyenda”, una propuesta que reúne a los mejores 30 restaurantes de Barranquilla en una competencia que ya trasciende lo culinario para convertirse en un fenómeno cultural y económico.

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Así lo explicó el barranquillero Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, en conversación con EL HERALDO, al destacar que el evento “no es solo una celebración de hamburguesas, sino una plataforma que mueve economías locales, impulsa emprendimientos y conecta a las regiones a través del sabor”.

Cortes Esta es la propuesta de Tropique.

Más allá del furor gastronómico, el Burger Master se ha consolidado como una de las dinámicas de consumo más grandes del país. En su edición 2025 se vendieron más de 3.3 millones de hamburguesas, generando una derrama económica superior a los 80.000 millones de pesos, según lo que explicó el creador del evento.

De acuerdo con Tulio, el impacto va mucho más allá de las cifras. “Este evento dinamiza el comercio local, fortalece a los pequeños y medianos restaurantes, genera empleo temporal y estimula la innovación en todas las ciudades participantes”.

Un precio único

Durante los siete días del evento, los establecimientos participantes ofrecerán una hamburguesa de autor diseñada exclusivamente para la competencia, a un precio único de 21.000 pesos. Los acompañamientos y bebidas se cobrarán por separado, bajo una tarifa unificada. El formato mantiene su esencia accesible, masiva y centrada en la experiencia del comensal.

Cortesía Esta es la propuesta de Colmillo.

“Uno de los elementos distintivos del Burger Master es que el veredicto no lo da un jurado especializado, sino el público. Los asistentes recorren la ruta gastronómica, prueban las hamburguesas y votan por sus favoritas, convirtiéndose en los verdaderos jueces del evento. Es una competencia democrática del sabor”, reiteró Tulio.

Las propuestas de 2026

La edición “Somos leyenda” llega con una amplia variedad de hamburguesas creativas, donde cada restaurante apuesta por identidad, técnica e ingredientes de autor. Estas son algunas de las propuestas destacadas.

Tropique aparece con su Doble Bacon Smash: doble carne smash, triple queso cheddar y bacon crocante y salsa thousand island en exclusivo pan brioche de papa.

Cortesía Esta es la propuesta de Enzo.

Enzo tiene una propuesta denominada La Italiana: carne angus, envuelta en queso mozzarella fundido. Sobre una base intensa de napolitana y pepperoni, con mix fresco de rúcula y albahaca. El toque final: stracciatella cremosa, miel picante y reducción de balsámico, todo en pan de papa.

Street Burger propone la Street Royal: pan artesanal suave, carne angus con mozzarella fundida, pulled pork , lechuga romana, anillos de cebolla y cremoso con un sutil toque de ajo.

Cortesía Esta es la propuesta de Street Burguer.

A esta lista se suman otros restaurantes como: Vanfran Burgers, Big Bites, La Guapa, Lug Burger & Rock, Muncher, La Duquesa Burger Grill, Colmillo, L’eden Gastro Bar, Chori, La Hierra, Barbecue Garage, Grab, El Parche, Machete Burger, Moratto, Coliseo Sports Bar, Búho Rooftop, Oveja Negra, Burger Stock, Central, Frod’s Burger House, Burget, Legendario Burger, Elvis Restaurante, Camacho’s, Brisket Casa de Asados y Cargo (Puerto Colombia).

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“Somos leyenda porque lo que hemos construido ya hace parte de la historia gastronómica de Colombia”, dijo Tulio.