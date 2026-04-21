Por estos días, la literatura del Caribe colombiano no solo viaja a Bogotá, se instala, dialoga y se expande. La Editorial Universidad del Norte llega a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) 2026 con una de sus participaciones más ambiciosas, marcada por 14 lanzamientos editoriales, más de 15 eventos y una apuesta por situar la región como un territorio cultural vivo, diverso y en constante reinterpretación.

Desde la mirada de Alexandra Vives Guerra, directora de la editorial, la participación de este año responde a una visión amplia del Caribe.

“Abordamos el Caribe como un lugar cultural y no necesariamente un espacio geográfico, desarrollamos una línea editorial que desborda mapas y se adentra en las complejidades históricas, lingüísticas y simbólicas de la región”, explicó.

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Esa apuesta se materializa en la colección Biblioteca del Caribe y en espacios como ‘Traducir el Caribe’, donde se discutirá el papel de la traducción como puente entre lenguas, memorias y experiencias. La conversación será el 22 de abril, conectará autores y editores en torno a la circulación literaria en contextos de diáspora.

Dentro de las novedades editoriales destacan obras que amplían el horizonte del catálogo con voces del Caribe global. Títulos como Un puente oscilante, de la escritora indotrinitense Ramabai Espinet, y Las cosechas de huesos, de la haitiana Edwidge Danticat, abordan temas como migración, identidad y memoria.

La presencia de Espinet será central en la programación, con encuentros en los que se explorarán conceptos como la “doble diáspora” y la relación entre escritura y pertenencia.

“En paralelo, obras como Palenque (segunda edición) y ¡Son de negro! del investigador Luis Ricardo Díaz, así como la antología Hijas de la arena, reafirman el compromiso por preservar y reinterpretar las tradiciones del Caribe colombiano”, dijo.

La participación de la Universidad del Norte en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 coincide además con dos hitos, sus 60 años de historia y el centenario del escritor Álvaro Cepeda Samudio.

Este último será homenajeado con actividades como ‘Los primeros 100 años del Nene’, que incluyen una edición conmemorativa de Todos estábamos a la espera y un número especial de la revista Huellas.

La Cartagena poco conocida

Desde Cartagena, el escritor Manuel Camacho llega con Cartagena 1600. Cuando el tirano mandó, una obra que reconstruye los cimientos conflictivos de la ciudad.

“Más que contar hechos, quisimos mostrar cómo se vivía realmente en ese momento”, contó el autor a EL HERALDO, quien junto a su padre dedicó más de dos años a investigar fuentes primarias como cartas, crónicas y testimonios judiciales.

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El libro revela una Cartagena atravesada por tensiones como el comercio de esclavos, las disputas entre élites, la influencia de la Iglesia y la constante amenaza de ataques extranjeros.

“El pasado no es un relato distante, es un territorio que seguimos habitando. Invito a los lectores a replantear la historia más allá del imaginario turístico”.

Escribir desde el dolor

Otra de las voces destacadas es la de la barranquillera Erika Montilla, quien presenta Bailando con el dolor, un libro nacido de su experiencia con la fibromialgia.

“Lo hice porque necesitaba desahogarme”, Mencionó. Lo que comenzó como un ejercicio terapéutico terminó convirtiéndose en una obra profundamente humana.

“Yo escribo para existir, para sobrevivir a lo que tengo, y mi dolor lo volví poesía”, afirmó la autora, quien ha logrado conectar con lectores en distintos países.

Su obra propone una mirada distinta del sufrimiento, no como derrota, sino como transformación.

La literatura como enigma

El cartagenero Orlando Oliveros presentará Memoria de un crucigrama, su primera novela que contiene intriga, literatura y códigos.

La historia sigue a un escritor que acepta falsificar la obra de un poeta, pero termina envuelto en una red de crímenes y enigmas.

“Es una novela sobre las posibilidades de la literatura misma, el juego con estructuras narrativas y lenguajes encriptados son muy importantes en esta obra”, señaló. La presentación será el 27 de abril en Corferias, en compañía del escritor Yesmer Uribe.

Transformación personal

Desde Barranquilla, Ana María Peláez llega con una doble apuesta: El éxito también sonríe y Mateo Kantú y yo. “Tenía todo para ser feliz, pero no lo era”, confesó la autora a esta casa editorial, y quien decidió replantear su vida tras una crisis personal.

Sus libros abordan el bienestar desde lo práctico y lo simbólico. En el primero, propone herramientas para mejorar la vida laboral. En el segundo, construye una fábula contemporánea sobre el agotamiento emocional. “El enfoque es lo que convierte los sueños en realidad”.

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Voces femeninas

La participación de escritoras caribeñas marca un punto clave en esta edición. La barranquillera Adriana Acosta presentará Florecer en el asfalto, un poemario que reivindica la experiencia femenina.

“Es un privilegio estar aquí, porque históricamente hemos sido invisibilizadas. Que se escuche que en el Caribe hay escritoras haciendo historia es fundamental”, comentó.

A esta presencia se suman Alejandra Moreno Astwood con La urgencia de prevenir y no solo de castigar, una reflexión sobre justicia y prevención, y Ana María Hernández con Cuentos de la casa, poesía del universo.