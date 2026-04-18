Ana María Peláez es una mujer inspiradora que a raíz de su trayectoria en el sector empresarial se decidió a escribir sobre los altos y bajos del mundo laboral y cómo superarlos. Por eso llega este 2026 a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) con una doble apuesta literaria enfocada al desarrollo personal y las herramientas prácticas para la vida.

Se trata de El éxito también sonríe y Mateo Kantú y yo, dos obras que serán lanzadas oficialmente el próximo martes 21 de abril en librerías de todo el país y que tendrán presentaciones especiales dentro de la feria.

Peláez, de 62 años, culminó una exitosa carrera de 38 años en el sector privado para iniciar una nueva etapa enfocada en el bienestar y la felicidad. Sin embargo, ese cambio no surgió de la comodidad, sino de una profunda crisis interna.

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Josefina Villarreal

“Tenía todo para ser feliz, trabajo, familia, estabilidad, pero realmente no lo era. Comencé a cuestionarme el sentido de mi vida al llegar a los 50 años. Esa inquietud me llevó a replantear mi concepto de felicidad, entendiendo que no es un destino, sino un camino que se construye con decisiones diarias”, dijo.

En ese proceso de transformación, Ana María se sumergió en el estudio del bienestar y el desarrollo personal, influenciada por expertos internacionales como el estadounidense Tal Ben-Shahar, a quien incluso contactó en busca de orientación. A partir de entonces su vida dio un giro, comenzó a formarse, a enseñar y a acompañar a otros en procesos de crecimiento personal.

Una deuda pendiente

El éxito también sonríe es un libro colectivo que reúne a 15 autores y que aborda el bienestar en las organizaciones desde diferentes perspectivas. La obra propone herramientas concretas para mejorar la calidad de vida laboral, un tema que, según la autora, sigue siendo una asignatura pendiente a nivel global.

“El 77 % de las personas no se siente satisfecha con su trabajo, al menos la mitad de ellas cumple sus funciones únicamente por necesidad. Esta realidad, refleja una desconexión profunda entre las personas y su propósito. El problema no es solo de las empresas, es un sistema que involucra tres factores clave, los cuales son líderes que inspiren, colaboradores comprometidos y áreas de talento humano que realmente acompañen a las personas”, explicó.

En su capítulo, la autora desarrolla el concepto del enfoque como una herramienta esencial para alcanzar metas. “La gente está llena de buenas intenciones, pero pocas veces actúa. El enfoque es lo que convierte los sueños en realidad”, dijo. El libro hace parte del movimiento “Líderes que Inspiran”, una comunidad internacional en la que están cientos de autores comprometidos con el desarrollo humano.

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Un viaje simbólico

En contraste con el enfoque organizacional de su primer libro, Mateo Kantú y yo se adentra en un terreno más íntimo y emocional. Se trata de una obra narrativa que utiliza la metáfora para guiar al lector en un proceso de autodescubrimiento.

“La historia sigue a Mateo, un hombre que atraviesa un episodio de agotamiento emocional o burnout, y que se siente perdido tanto en su vida personal como profesional. A partir de allí, inicia un recorrido por el ‘bosque de los susurros’, un espacio simbólico que representa la vida misma, con sus momentos de luz y oscuridad”, contó la escritora.

En este viaje aparecen personajes clave como Kantú, un zorro que encarna la voz interior, y Bruna, una perra que acompaña al protagonista. A lo largo de la historia, 52 animales ofrecen enseñanzas que invitan a la reflexión, el autoconocimiento y la transformación personal.

Josefina Villarreal

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“No es un libro que se lee, es un libro que se vive, pues esta obra es como una herramienta para reconectarse con uno mismo. Aunque utilizo elementos narrativos cercanos a la fábula, aclaro que está dirigida a un público adulto, es para niños”, mencionó a esta casa editorial.

Más allá de los contenidos, la autora enfatiza en la importancia de la coherencia al momento de escribir. “Hoy vemos muchas personas hablando de temas que no han vivido”.