Maluma continúa revelando cómo sonará su próximo álbum con el lanzamiento de ‘Pa’ la seca’, su más reciente colaboración junto a Ryan Castro, una de las voces más influyentes de la nueva generación urbana en Colombia, que vio la luz el pasado jueves.

Lea también: La Alcaldía de Barranquilla y Carnaval celebran que la ciudad sea impulsada por Shakira y Beéle

Así las cosas, ‘Pa’ la seca’ se convierte en el tercer lanzamiento de este 2026 y llega después de ‘1+1’ junto a Kany García, ‘Con El Corazón’ con el fallecido Yeison Jiménez y ‘Botero’ con Arcángel y NTG. Cada tema ha trazado una narrativa clara: “una exploración artística que conecta lo emocional, lo cultural y la identidad”.

En esta ocasión, los dos artistas urbanos se unieron en un reggaetón que mezcla dancehall de tempo medio y que fusiona lo mejor de ambos géneros: el sonido melódico, sofisticado y global del ‘Pretty Boy’ con la energía cruda y auténtica de Ryan. La canción se construye sobre una atmósfera nocturna y espontánea, donde una conexión casual en una discoteca entre una “baby top” y los protagonistas se transforma en una historia de deseo compartido y destino inevitable.

El coro —“pa’ las gatas besos y los pirobos plop plop”— destaca por su carácter provocador, inmediato y “altamente memorable”, proyectándose como un hook con fuerte potencial de viralidad en plataformas digitales.

Cortesía

Lea también: “La segunda parte de ‘Cien años de soledad’ son ocho películas”

El videoclip, dirigido por Stillz, amplifica la narrativa llevando la historia a Estados Unidos, donde los paisas interpretan a dos colombianos que “josean” en las calles vendiendo flores. A lo largo de su recorrido, interactúan con diferentes personajes mientras reúnen, poco a poco, el dinero necesario para cumplir un objetivo claro: regresar a casa.

El desenlace revela esta intención con una imagen contundente —dinero contado, pasaportes y tiquetes de avión— conectando directamente con el concepto del próximo álbum: el regreso a las raíces y la reconexión con el origen.

Las flores, elemento central en la historia, funcionan como un símbolo poderoso de Colombia como potencia exportadora, reforzando la identidad cultural del proyecto. Así, ‘Pa’ la seca’ no solo es una canción, sino una “declaración artística”: dos artistas que, incluso lejos de casa, mantienen intacto su vínculo con el país que los formó.

Lea también: Corte Constitucional obliga a Meta a cambiar reglas de Instagram en Colombia tras caso de Esperanza Gómez

“Con este lanzamiento, Maluma sigue consolidando una nueva etapa en su carrera, donde la narrativa, la estética y la música convergen para construir un proyecto con visión global y esencia profundamente colombiana”, destacan.