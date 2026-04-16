Barranquilla no solo sirvió de fondo, sino se convirtió en protagonista. Así lo dejó claro la Alcaldía al reaccionar al lanzamiento del video de Algo tú, protagonizado por Shakira y Beéle, una producción que pone a la ciudad en vitrina internacional.

En un mensaje lleno de orgullo, la administración distrital destacó el impacto del video más allá de la música. “Shakira y Beéle le cantan al mundo desde casa, con Barranquilla como el escenario de ‘Algo Tú’”.

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El pronunciamiento también hizo énfasis en el valor simbólico de la ciudad como escenario cultural. En un lugar que no solo inspira, sino que también seduce miradas desde cualquier parte del mundo.

“La ciudad brilla y sigue enamorando a todos. Cuando el talento vuelve a casa, Barranquilla no solo inspira… también se roba todas las miradas. ”, añadió la Alcaldía.

En esa misma línea, el Carnaval, como expresión máxima de esa identidad, aparece implícitamente como uno de los grandes protagonistas por los personajes y ritmos que se incluyeron.

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Y es que hay una escena que se llena de vida con marimondas de colores que saltan y bailan sin parar. Entre ellas aparece la barranquillera Isabella Yacaman, sumándose a la celebración. También se ven integrantes del Rumbón Normalista con máscaras de loba, mientras al fondo se alcanza a distinguir la presencia de El Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del Carnaval.