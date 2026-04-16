La Banda del 5 presenta “Vallenato”, su nuevo EP disponible desde el 16 de abril, una producción con la que la agrupación reafirma el bandanato como su estilo propio: una forma de hacer y sentir el vallenato desde sus influencias, su generación y su realidad, manteniendo la raíz del género mientras lo llevan a una sonoridad actual.

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Más que una etiqueta, el bandanato representa una identidad. Es la forma en la que La Banda del 5 vive el vallenato hoy, manteniendo la esencia del género mientras le imprime una sonoridad actual, influenciada por la calle, la parranda y la mezcla natural de sonidos que han marcado su camino.

“El bandanato es nuestra forma de hacer música sin pedir permiso. Es vallenato con calle, con influencia, con lo que somos hoy. No es un disfraz, es identidad”, afirma la banda.

Cada integrante aporta una personalidad distinta a esta nueva etapa: Junior Saavedra, RK Kammerer, Marco Peñaranda y Marlon Rangel conectan con el público desde su identidad individual, mientras construyen un sonido colectivo que define el bandanato.

Cortesía La Banda del 5 lanza su álbum ‘Vallenato’.

El grupo reconoce la raíz del vallenato como el punto de partida de su propuesta. El sentimiento, la historia y el acordeón siguen siendo fundamentales. La diferencia está en la manera de contarlo: una energía contemporánea que refleja el presente de la banda.

“La esencia nunca se toca: el sentimiento, la historia, el acordeón, la raíz. Lo que transformamos es la forma de contarlo… el sonido, la energía, la actitud”, explican.

Con “Vallenato”, La Banda del 5 reafirma que su música también hace parte del género, desde su estilo. El título del EP funciona como una declaración clara: es vallenato, pero vivido desde su identidad.

“Porque lo es. Solo que es nuestro vallenato. Es decir: esto también es vallenato… aunque suene distinto”.

Dentro del EP, la canción “Le hago caso a TiTi” se posiciona como una de las que mejor representa el concepto del bandanato. Además, cada integrante coincide en que este tema refleja el ADN del grupo, pero desde su propia mirada.

RK Kammerer destaca que es “la más diferente”, mientras que Junior Saavedra la identifica como la canción que marca su identidad musical. Para Marco Peñaranda, el tema representa el intento constante del grupo por hacer música con un estilo propio, incluso dentro del concepto vallenato que manejan. Por su parte, Marlon Rangel resalta su contenido moderno, con melodías y letras actuales que conectan con lo que vive su generación.

El bandanato nace de la mezcla de influencias que acompañan a los cuatro artistas: sonidos urbanos, pop, afro y la tradición vallenata conviviendo en una misma propuesta.

Un sonido que reconoce el legado, pero que se permite evolucionar desde la naturalidad.

Para Junior Saavedra, RK Kammerer, Marco Peñaranda y Marlon Rangel, el bandanato no busca definirse como un subgénero, sino como un estilo propio. Una forma libre de hacer vallenato desde lo que son hoy.

“El bandanato es una forma libre de hacer vallenato. No somos vallenato tradicional porque no vivimos en el pasado… vivimos el presente. Respetamos el vallenato, pero no le tenemos miedo a hacerlo a nuestra manera”.

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Con “Vallenato”, La Banda del 5 reafirma su sonido y su lugar dentro del género: una propuesta que reconoce la raíz del vallenato mientras lo vive desde una identidad actual impulsada por cuatro personalidades que, juntas, dan forma al bandanato.

Tracklist – EP Vallenato

1. Le hago caso a Titi – Roberto Kammerer

2. De One – Martín Hernández, Deiner Chamorro, Dilan Suárez

3. Borracha Demente – Roberto Kammerer

4. El Luto – Deiner Chamorro y Edgar Camargo

5. La Psicóloga – Roberto Kammerer

6. Mucho con Bastante – Martín Hernández, Deiner Chamorro, Dilan Suárez

7. La Ruleta – Alberto Kammerer