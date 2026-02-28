Esta semana se hizo viral un video en redes sociales en la que el cantante de la Banda del 5 Junior Saavedra le lanzaba el micrófono a su acordeonero, Alberto Kammerer. Aparentemente enojado, el vocalista mostraba su descontento porque no le seguía el ritmo. Sin embargo, se pudo constatar que todo se trató de una estrategia de marketing para anunciar nuevos refuerzos en el equipo de trabajo de la popular banda vallenata.

La Banda del 5 anuncia oficialmente su alianza con Axis Inc., plataforma de management, desarrollo artístico y dirección estratégica liderada por Assa Feris y Carlos Mario Barranco, consolidando así el inicio de una etapa de reestructuración y proyeccion internacional.

Está unión representa la combinación de dos fuerzas complementarias: por un lado, la experiencia, visión estructural y recorrido en grandes escenarios a nivel internacional de Assa Feris y Carlos Mario Barranco —quienes han participado en el diseño, dirección y desarrollo de proyectos de alto impacto dentro de la industria musical —; y por el otro, la energía irreverente, autenticidad y ambición artística de La Banda del 5, una agrupación que ha sabido conectar con nuevas audiencias desde su esencia fresca y rebelde.

“Este no es un cambio de identidad. Es una evolución; La Banda del 5 tiene carácter, talento y hambre. Nuestra labor es canalizar esa energía, fortalecer su estructura y proyectarla al siguiente nivel”

La alianza se da en un momento clave para el grupo, que ha generado conversación en las últimas semanas y ahora decide transformar ese punto de inflexión en impulso creativo.

Bajo la dirección de Axis Inc., la agrupación trabajará en:

• Consolidación y pocisionamiento de marca

• Fortalecimiento de su propuesta musical

• Expansión estratégica en medios y plataformas

• Desarrollo de nuevos lanzamientos

Con esta unión, La Banda del 5 busca trascender el momento y consolidarse como uno de los proyectos jóvenes con mayor proyección dentro del género, apostando por una visión clara, disciplinada y de largo plazo.

“La rebeldía sin dirección es ruido. Con dirección, se convierte en impacto”