Después de hacer historia en la más reciente edición de los Grammy Awards al convertirse en la primera mujer colombiana nominada en la categoría Mejor Álbum Regional Tejano, Paola Jara regresa a la escena musical con el lanzamiento de su nueva canción “No Va a Cambiar”, una declaración firme sobre la decisión de soltar y seguir adelante cuando se tiene la certeza de que nadie cambia por otra persona.

“No Va a Cambiar” marca el inicio de una nueva etapa artística para la cantautora colombiana, quien, tras cuatro meses alejada de los escenarios por motivo de su maternidad, vuelve recargada de inspiración, con nuevos conceptos y matices musicales que irá revelando a lo largo de 2026. Esta nueva fase redefine el ADN de su propuesta sonora y visual, sin perder el sentimiento profundo que la ha convertido en referente del género regional colombiano.

Escrita por Simón Escobar Uribe, Andrés Felipe Álzate y Guillermo Alejandro Ortiz, la canción es una cumbia poderosa que retrata ese instante de claridad emocional en el que se comprende que esa persona no va a cambiar: ni por amor, ni por promesas, ni por alguien diferente. Un mensaje liberador al estilo inconfundible de Paola Jara, quien ha sabido convertir el desamor en himnos que conectan con miles de seguidores.

Su regreso a los escenarios no pudo ser más contundente. Tras su participación en los premios de la academia en Los Ángeles, la artista estuvo de gira por Ecuador, presentándose en ciudades como Riobamba, Manta, Salinas y Babahoyo, anticipando lo que será su tour “Paola Jara Vuelve”, con el que llegará a Europa en los próximos meses, consolidando su posicionamiento y proyección internacional.

Intérprete de éxitos como “Murió el Amor”, “Salud por Él” y “No Me Preguntes”, Paola Jara vive hoy una etapa de plenitud personal y profesional. Mientras disfruta su nueva faceta como madre, celebra también un regreso artístico apostándole a sonidos que expanden su esencia y consolidan su evolución dentro de la música regional.