El cantante vallenato Marcos Díaz presenta “El Precio de la Felicidad”, una emotiva colaboración junto a Alex Manga, como adelanto oficial de su próximo trabajo discográfico 15 para Beber.

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La canción aborda una realidad con la que muchos podrán identificarse: el arrepentimiento de perder a quien se ama por errores, orgullo o por darle valor a cosas que al final no llenan el alma. Con una letra profunda y una interpretación cargada de sentimiento, el tema deja un mensaje claro sobre el amor, la soledad y el verdadero significado de la felicidad.

La unión de las voces de Marcos Díaz y Alex Manga mantiene viva la esencia del vallenato romántico, conectando con el público a través de una historia humana y llena de emoción, convirtiéndose en una muestra de lo que traerá 15 para Beber, una producción que promete estar marcada por letras sinceras y canciones para sentir.

“El Precio de la Felicidad” ya esta disponible en todas las plataformas digitales y marca una nueva etapa musical para Marcos Díaz, reafirmando su apuesta por un vallenato auténtico y con sentimiento.

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