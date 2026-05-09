Ha culminado con éxito rotundo la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, certamen cultural que este 2026 rindió honores al fallecido cantante Rafael Orozco, al acordeonero Israel Romero y El Binomio Oro de América. La capital cesarense fue un verdadero río humano que se desbordó para respaldar a la denominada “Universidad del Vallenato”. La fiesta más grande del mundo a nivel de acordeones, coronó como máximo monarca a José Juan Camilo Guerra, compañero de fórmula de Silvestre Dangond, y a otros ocho músicos, compositores y verseadores.

Este martes la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en cabeza de su presidente Rodolfo Molina Araújo, anunció que en 2027, en la edición Rey de Reyes, el gran homenajeado será el propio festival. La costumbre dicta que siempre se escoge un juglar, acordeonero, cantante o compositor ligado a este folclor. Sin embargo, se acaba de romper la tradición y en la programación no se contempla la realización de homenajes.

“Nosotros, como Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, venimos diseñando el próximo evento con motivo de las 60 versiones, donde está la verdadera historia del certamen; contaremos los sucesos de cómo el Festival de la Leyenda Vallenata se potencializó hasta llegar a tener la mayor importancia en el orden nacional e internacional”, expresó Rodolfo Molina Araújo.

De inmediato, las redes sociales se agitaron con comentarios de personas que piden a gritos se haga justicia y rindan honores al juglar Alfredo Gutiérrez, el más ganador de este certamen, el trirrey vallenato. Especialmente porque el artista sucreño es una leyenda viva del vallenato.

‘El Rebelde del Acordeón’, oriundo de Los Palmitos, Sucre, cuenta con 83 años de edad, y es uno de los últimos juglares que aún recorre el mundo interpretando temas como ‘Anhelos’, ‘Ojos indios’, ‘Matilde Lina’, ‘Dime por qué’ o ‘La negra’.

El periodista cesarense Edilberto Castillo en sus redes sociales realizó una carta al Festival Vallenato en la que solicita que el homenajeado sea ‘El Monstruo del Vallenato’. “¿No hay posibilidad de reconciliar con Alfredo? Sí, el mismo al que le entregaste tres coronas, entre otras cosas, algo que nadie iguala. Sé que él es rebelde, pero no puedes desconocer que ha sido un gran impulsor de tus causas en pro del folclor auténtico”. Y así como Castillo, son muchos los medios de comunicación y folcloristas que realizan el mismo reclamo.

Y es que no se pueden desconocer sus méritos y trayectoria. Gutiérrez es de los artistas vallenatos que más ha grabado producciones musicales en Colombia. En su extensa carrera artística ha recibido numerosos premios, entre los que se cuentan tres Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla; dos Trébol de Oro y un Califa de Oro, en México; cinco Guaicaipuro de Oro en Venezuela, y la nominación al Grammy Latino, en 2007 en Estados Unidos, en la categoría Cumbia-Vallenato, por su álbum El más grande con los grandes. Además, en 1974, 1978 y 1986, fue proclamado como el ganador de la categoría Acordeonero Profesional del Festival Vallenato, tomando un aire de leyenda hasta ser en el momento el máximo ganador de este certamen. Es un verdadero titán por donde quiera que se le mire.

Mientras en el Festivallenato ha sido ignorado todos estos años y no se le rinde un homenaje del mismo tamaño de su grandeza, el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata que se realiza en San Juan del Cesar, La Guajira, sí le rendirá honores. Así lo reveló el experimentado locutor Alí Guerrero. “Mientras en el Festival de la Leyenda Vallenata se le niega un reconocimiento, el maestro Alfredo Gutiérrez será homenajeado junto a Silvio Brito en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar”, aseguró.

En Barranquilla, ciudad donde reside hace décadas el juglar, también recibirá un tributo el próximo 23 de mayo, a partir de las 7:00 p.m., en el Hotel Country International, escenario que reunirá a artistas, seguidores y amantes del folclor en una velada llena de emociones, recuerdos y grandes éxitos musicales.

El 23 de abril de 2023, en entrevista concedida a EL HERALDO debido a su cumpleaños 80, Alfredo Gutiérrez se refirió a la falta que le hace ir a festivalear y el distanciamiento que hay con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

“Yo soy muy sincero; a veces digo cosas que en el futuro me pesan. Me comenzaron a ‘coger vaina’ desde un festival en que estábamos participando y a los reyes nos ponían a tocar a la orilla de la piscina y gratis; eso lo critiqué (…) La verdad es que me pone triste el hecho de que, pese a ser el más ganador del Festival Vallenato, jamás me hayan hecho un homenaje; es ilógico”.

Mientras los organizadores del Festivallenato siguen evaluando si el maestro Alfredo Gutiérrez merece un homenaje en la capital cesarense, Colombia y el mundo entero siguen reconociendo el gran valor de su música, sus aportes y su inmenso legado. Esta es una deuda que debe ser saldada.