Un año después de su elección, León XIV dejó atrás la imagen inicial de pontífice prudente y hasta silencioso para convertirse en una de las voces más potentes e influyentes del actual escenario internacional. En un mundo flanqueado por guerras, autoritarismos, populismos extremos y fracturas geopolíticas, el primer papa estadounidense de la historia decidió abandonar la cautela diplomática de sus primeros meses para asumir una posición mucho más directa ante las amenazas que sacuden a la humanidad. Y lo hizo, además, enfrentando sin rodeos ni temores, de manera frontal, a su compatriota el presidente Donald Trump.

Las críticas del mandatario —que llamó al papa “débil” y “nefasto” en política exterior, lo acusa de “poner en peligro” a la gente y le pide “no hacer política”— chocan con una respuesta de fondo: León XIV no disputa poder, fija principios. El “predica el Evangelio y la paz” no como consigna retórica, sino como línea de acción pastoral que lo lleva a cuestionar la abrumadora lógica belicista de su connacional, como ha pasado en la guerra en Irán. Su réplica —“si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad”—, más que una defensa, interpela a la habitual desinformación y simplificación populista usadas por el republicano.

Está claro que León XIV, como él mismo indicó, no le teme a la administración Trump, de modo que su figura y, sobre todo, su discurso, seguirá desafiando e incomodando al poder. Indispensable porque en un contexto global donde escasean referentes capaces de hablar desde principios y no desde intereses estratégicos emerge como un auténtico faro moral.

La visita al Vaticano del secretario de Estado, Marco Rubio, valorada como un esfuerzo por impulsar las relaciones bilaterales en plena tensión, más que limar asperezas exhibió dos visiones de un mundo en colisión. Mientras Washington prioriza la seguridad entendida como fuerza y dominio, el Vaticano insiste en ella como paz negociada y dignidad humana.

En ese contraste, León XIV ha ganado estatura. Lejos de confrontar, sostiene sin titubeos una ética que desborda fronteras a favor de la paz y la reconciliación. Su carácter incisivo y sin miedo ha vuelto a colocar a la Iglesia como referente moral en el tablero internacional. A decir verdad, no era un tránsito sencillo. Por razones obvias, los papas intentan mantener una delgada línea entre la denuncia y la neutralidad efectiva para ejercer sus mediaciones.

Sin embargo, León XIV comprendió que el acelerado deterioro global le exigía algo más que reservas. Sus discursos en África marcaron el punto de inflexión. Sin ambages, denunció el neocolonialismo, la instrumentalización política de la religión y la voracidad de las potencias que amenazan la paz mundial. Su categórica afirmación de que el planeta “está siendo devastado por un puñado de tiranos” redefinió el alcance político y ético de su liderazgo.

Pero su pontificado no se limita al frente externo. Internamente el pontífice ha comenzado, sin sobresaltos ni rupturas, a construir su propia gobernanza en la Curia romana. Los nombramientos de figuras de entera confianza reflejan una autoridad más institucional que personalista, interesada en fortalecer cohesión y estabilidad dentro de una Iglesia que viene de años de tensiones ideológicas. Es evidente que León XIV no busca convertirse en una celebridad mundial; la apuesta es consolidar liderazgo moral y capacidad de conducción.

También ha revelado sensibilidad ante desafíos contemporáneos que condicionan el futuro. Su preocupación por el desborde de la inteligencia artificial, defensa de la justicia ecológica e insistencia en tolerancia cero frente a los abusos dentro de la Iglesia retratan un pontificado cercano a las angustias del siglo XXI. Muchas de ellas serán parte de su primera encíclica, ‘Magnifica humanitas’, próxima a publicarse a mediados de este mes, trascendió.

Apenas comienza su camino. Pero en solo un año, León XIV ya consiguió algo extraordinario: demostrar que la Iglesia de Cristo todavía puede proyectar una voz disruptiva para las élites, relevante para el debate global, necesaria e indispensable en estos tumultosos tiempos en los que el estruendo bélico, que a la perfección representa su compatriota, amenaza con sepultar los principios más elementales de humanidad, como la convivencia entre prójimos.