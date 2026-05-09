Desde Montería, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia presentó una propuesta con la que busca enfrentar una de las mayores inconformidades de la región Caribe: el alto costo de la energía eléctrica.

La iniciativa, denominada “La Mitad de la Factura”, plantea una reducción significativa en las tarifas del servicio para los hogares más vulnerables de la Costa, especialmente los de estrato 1, que actualmente enfrentan algunas de las facturas más altas del país pese a los constantes problemas de prestación del servicio.

Según explicó la dirigente política, el objetivo es que las familias más pobres del Caribe paguen hasta un 50 % menos en sus recibos de energía, lo que representaría un alivio cercano a los $530.000 anuales por hogar.

“A uno le duele mucho que cuando el 40 % de la pobreza extrema que tiene este país está en la Costa Caribe, tengan que pagar las tarifas de energía más altas de Colombia”, afirmó Valencia durante la presentación de la propuesta.

El plan contempla aumentar el subsidio de subsistencia a 250 kilovatios mediante decreto presidencial, lo que, según sus cálculos, permitiría reducir entre $36.000 y $44.000 mensuales en las facturas de los hogares de estrato 1 desde el inicio de un eventual gobierno suyo. La propuesta también incluye alivios para los estratos 2, 3 y 4, con reducciones que oscilarían entre el 20 % y el 40 %.

Además del subsidio inmediato, la iniciativa incorpora medidas de largo plazo enfocadas en disminuir el consumo y mejorar la eficiencia energética en la región. Entre ellas están la sustitución de electrodomésticos de alto consumo —principalmente neveras—, la instalación de paneles solares en viviendas y la ampliación del consumo subsidiado para sectores vulnerables.

El programa estaría dirigido a hogares de departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, beneficiando, según la precandidata, a cerca de tres millones de familias.

Valencia aseguró que la propuesta no requeriría nuevas reformas legislativas ni endeudamiento adicional, ya que se financiaría con recursos existentes provenientes de fondos y programas energéticos como FENOGE, FAER, PRONE y Colombia Solar, además de utilidades de Urrá.

Durante su intervención, la senadora también vinculó su propuesta con críticas al manejo de recursos del Gobierno nacional frente a la política de paz.

“Vamos a cortar toda esa cantidad de plata que le han dado a los bandidos (...) y la vamos a invertir en que los hogares de la costa no tengan que pagar una luz tan cara”, señaló.