El ciclista francés Paul Magnier se impuso en un ajustadísimo esprint en la tercera etapa del Giro de Italia, la última disputada en Bulgaria, de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, después de neutralizar una fuga que estuvo a punto de llegar a buen puerto.

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El uruguayo Thomas Silva, del XDS Astana, consiguió conservar el maillot rosa de líder de la carrera que había obtenido al imponerse en la jornada del sábado. El italiano Jonathan Milan (Lidl) fue segundo en el esprint y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), tercero.

En un día relajado para el grueso del pelotón, la fuga del día, compuesta por Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), vestido con el maillot azul de líder de la montaña, no fue neutralizada hasta que faltaron alrededor de 300 metros para la meta.

A la llegada, con los últimos 150 metros sobre adoquines y el recuerdo de los accidentes en las dos etapas anteriores, el pelotón llegó desdibujado, sin organización. Los trenes de lanzamiento arrancaron el esprint desde muy lejos, y volvió a imponerse, como el primer día de este Giro, Paul Magnier.

El colombiano Egan Bernal sigue tercero en la clasificación general.