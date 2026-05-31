Bien temprano este domingo, la Gobernación del Atlántico instaló el Puesto de Mando de Unificado (PMU) para vigilar las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en todo el departamento y en el resto del país.

“Instalamos el Puesto de Mando Unificado (PMU) para las elecciones presidenciales en el Atlántico. Articulamos capacidades institucionales y de seguridad que nos permitan garantizar una jornada democrática tranquila y transparente para todos los atlanticenses”, señaló la Gobernación.

En el acto hicieron presencia distintas autoridades del departamento entre ellos el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque Gerosa.

Gobernación del Atlántico

En el mismo acto hizo lo propio la Alcaldía de Barranquilla con el fin de “monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral y el dispositivo de seguridad y logística dispuesto para garantizar unas elecciones seguras, tranquilas y transparentes”.

Un total de 2.100 uniformados de la Policía fueron desplegados para acompañar la jornada electoral en los puestos de votación y sectores estratégicos de Barranquilla. De los 164 puestos de votación habilitados, 163 cuentan con acompañamiento de la Policía Nacional y 1 con acompañamiento del Inpec.

“Desde el PMU se supervisa de manera continua el desarrollo de la jornada, permitiendo la articulación y atención oportuna de cualquier situación que pueda presentarse. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente para garantizar el normal desarrollo del proceso democrático en el Distrito”, precisó la Alcaldía.

Casi 9 millones de votantes, habilitados para votar en el Caribe

En medio de una de las elecciones más decisivas de los últimos años, el voto de los habitantes de la región Caribe se ha convertido en absolutamente determinante para elegir al nuevo presidente de la República, es por ello que los 8.804.283 electores habilitados para votar en esta parte del país se transforman en un factor clave para los aspirantes a la presidencia.

De esos, 2.129.515 pertenecen al Atlántico, el departamento con mayor potencial votante y que tendrá un importante despliegue de seguridad para el desarrollo de los comicios, donde se asegurarán las 6.190 mesas de votación en el territorio, dispuestas en 345 puestos a lo largo de los 23 municipios.

Como era de suponer, Barranquilla y su área metropolitana registran la mayor concentración de sufragantes, por lo cual se desarrollará un plan especial para garantizar el orden y correcto desempeño de la jornada.

Según detalló la Alcaldía de Barranquilla, entre las acciones previstas se encuentran “operativos de vigilancia en los puestos de votación, monitoreo permanente desde el puesto de mando unificado (PMU) y acompañamiento de la fuerza pública en distintos sectores estratégicos”.