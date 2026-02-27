Ya no cantó como artista invitada. Ya es una figura en el Festival Internacional de Viña del Mar. Mon Laferte, ya con más de 20 años de trayectoria, deslumbró este jueves 26 de febrero en la Quinta Vergara, su tercera vez en el evento.

Ya es la hija ilustre de la ciudad. Esta presentación llegó en un momento de plena madurez. Se sintió como la confirmación de un vínculo cercano con el público y la ciudad.

Era tanta la expectativa, es tanto el amor del monstruo con la cantante chilena que no había entonado ninguna nota y ya se escuchaba el coro de “platino, platino”.

Salió vestida con un traje blanco de novia, con los ojos cubiertos y las manos atadas, evocó el imaginario rebelde de Vivienne Westwood y su colección Primavera-Verano 1997. Fue una referencia al icónico “Love is Blind”. Empezó a cantar Así, ‘Mi hombre’, estrenándola en vivo, hizo un recorrido por ‘Femme Fatale’, seguida por ‘Tormento’ y hasta ‘Amor Completo’, cuando llegó el primer cambio de vestuario para un vestido rojo.

También interpretó ‘Flaco’ y ‘Si tú me Quisieras’, que fueron de los puntos más altos con una conexión total con la audiencia.

Otro de los mejores momentos fue al interpretar ‘Pa’ dónde se Fue’, cuando presentó a dos invitadas jóvenes a quienes dijo admirar profundamente: Akriila y Javiera Electra, esta última en guitarra acústica.

El espectáculo siguió con otro estreno en vivo, ‘My One and Only Love’, seguido por ‘Veracruz’, ‘Melancolía’, ‘Te Juro que Volveré’ y ‘Amárrame’, esta última fue bastante coreada.

Después de una primera pausa, el show continuó con ‘Mi Buen Amor’, luego vinieron ‘Otra Noche de Llorar’ y ‘Tu Falta de Querer’, cantada de principio a fin por una Quinta convertida en coro masivo.

Tras insistentes ovaciones y algunas vueltas protocolarias, la alcaldesa Macarena Ripamonti subió al escenario con la Gaviota de Platino. La cantante chilena, entre lágrimas y voz quebrada, agradeció al público. Retomó el concierto con ‘Vida Normal’, también estrenada en vivo, y culminó con ‘Antes de Ti’.