La reconocida agrupación colombiana Piso 21 une su esencia romántica con la sensibilidad de la artista argentina Yami Safdie, en su nuevo sencillo “Te Elijo”, una canción que celebra el amor desde la decisión consciente de elegir a alguien todos los días.

Con una producción fresca y emotiva, “Te Elijo” combina la identidad sonora de Piso 21 —caracterizada por melodías envolventes y letras que conectan con las emociones más profundas— con la dulzura y honestidad interpretativa de Yami Safdie, logrando una colaboración que equilibra vulnerabilidad y fuerza.

La canción habla de ese amor que trasciende la etapa inicial del enamoramiento y se convierte en una elección diaria. No se trata solo de sentir, sino de decidir quedarse, apostar y construir. A través de una letra cercana y una interpretación cargada de sentimiento, el sencillo se perfila como un nuevo himno romántico para dedicar.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo para Piso 21, quienes continúan expandiendo su universo musical con colaboraciones que cruzan fronteras y generaciones, consolidando su presencia en el pop latino. Por su parte, Yami Safdie reafirma su proyección internacional al unirse a una de las agrupaciones más influyentes de la música en español en Latinoamérica.

“Te Elijo” llega como parte del esperado nuevo disco que Dim, Pablo y El Profe estarán regalando a sus seguidores en los próximos días titulado “TRESCENDER”. Este álbum incluirá éxitos ya conocidos, como el himno multiplatino y ganador de diferentes premios “Volver” en su versión original y salsa junto a Marc Anthony y Beéle, “Por Si Mañana No Estoy” junto a Andrés Cepeda y “Cómo El Sol” junto a Bacilos, además de nuevas canciones que prometen sorprender y enamorar a su público.

Con “Te Elijo”, Piso 21 y Yami Safdie demuestran que el amor, cuando es genuino, no es una casualidad: es una elección.