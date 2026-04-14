Un hombre de 26 años de edad fue asesinado en las últimas horas durante un atentado sicarial en el área rural del municipio de Uribia, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de José Mario Epieyu, integrante de la etnia indígena wayuu.

El homicidio se registró en la tarde de este lunes 13 de abril, en la comunidad Kamushian, en la alta Guajira.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en su motocicleta por un camino destapado, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

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Se conoció que líderes comunitarios rechazan estos hechos y exigen acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional, así como de las autoridades departamentales y municipales, para frenar la escalada violenta y garantizar la seguridad en sus territorios.

Personal de la Policía Judicial adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.