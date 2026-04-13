Tras la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad, las autoridades locales anunciaron una recompensa en conjunto de hasta $200 millones para quien brinde información que permita la captura de los responsables de la masacre de cinco jóvenes en la mañana de este domingo 12 de abril en el barrio Villa Mery, del municipio de Maicao, La Guajira.

“El alcalde Miguel Felipe Aragón González, tomó la decisión de entregar hasta $100 millones de recompensa por aquellas personas que den información para la captura de los que cometieron este acto delictivo. Adicional a esto, la Gobernación se va sumar con 100 millones de pesos más, para un total de $200 millones”, aseguró Alain Adrián Andriolis Gutiérrez, alcalde encargado de Maicao.

Por su parte, el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, jefe Nacional del Servicio de Policía, reveló que vienen refuerzos con un número significativo de uniformados, así como especialistas en investigación judicial para el municipio.

“La Policía de los colombianos apoyará al municipio de Maicao con 60 policías, más un componente especial de analistas de investigación judicial y de inteligencia, para apoyar al CTI de la Fiscalía, quienes están adelantando la investigaciones y realizaron los actos urgentes”.

El alto oficial agregó que resulta imperativo para las autoridades lograr la identificación, judicialización y captura de los responsables de este homicidio a las cinco personas.

“Vamos a participar de manera interinstitucional en planes en los diferentes barrios, que esperamos presentar los resultados a la opinión pública”, finalizó.