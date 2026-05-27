El secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira, Misael Velázquez, entregó detalles sobre el atentado perpetrado en la madrugada de este miércoles, en las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira.

Le puede interesar: Escalada terrorista del ELN golpea a la fuerza pública en varias regiones del país

El jefe de dicha cartera departamental, expresó que los móviles que manejan hasta el momento, es que, “el ELN realizó estos actos por un tema de retaliación, ya que en los últimos días han habido capturas en la vía hacia el municipio de Maicao y en Riohacha”.

Por su parte, adelantó que ante esta situación, se convocará un consejo extraordinario de seguridad para evaluar medidas inmediatas junto a las autoridades competentes.

Soldados fuera de peligro

Las autoridades informaron que pese a los daños materiales y la envergadura del ataque, “no hay heridos de gravedad, solo los afectaron las esquirlas de los explosivos.

Vea aquí: Repudio generalizado por ataque contra batallón en Riohacha que dejó una docena de soldados heridos: ‘Fue un acto cobarde’

Entre los 12 militares afectados se encuentran dos suboficiales, siete profesionales y dos regulares, quienes permanecen bajo observación en el hospital Nuestra Señora de Los Remedios, de Riohacha.

El atentado

El atentado se registró entre las 12:30 y 1:00 de la madrugada, a cinco minutos del casco urbano, diagonal a la Universidad de La Guajira y cerca del colegio Gimnasio Cerromar y sectores residenciales.

Lea también: Atentado con explosivos contra batallón militar en Riohacha deja 12 soldados heridos

Se conoció que la acción criminal fue ejecutada desde un vehículo particular, a unos 350 o 400 metros, al frente de una vía que se llama Cucurumana, en la vía Riohacha-Maicao. Este destruyó toda la puesta o la guardia del batallón ‘Cartagena’, y un cuarto de alistamiento que estaba al lado.

Finalmente, la Gobernación de La Guajira hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer las acciones de inteligencia militar y seguridad en el departamento, ante el aumento de hechos que generan temor y alteran el orden público en La Guajira.