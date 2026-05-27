El filme ‘Spider Man: Brand New Day’ se estrenará en cines el próximo 29 de julio con un reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya, cuatro años después de la última entrega.

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El film, que inicialmente se iba a estrenar el 31 de julio, se adelanta. La película aborda una “etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man”, según señala su distribuidora en una nota.

En esta nueva película, Peter Parker es un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva serie de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis de sus distribuidora.

‘Spider Man: Brand New Day’, basada en el cómic de Marvel, está dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con guión de Chris McKenna y Erik Sommers.

El reparto está integrado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.

¿De qué trata?

Spider-Man: Brand New Day marca una etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama.

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Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad—un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.