La Fundación ACHE (Arte, Cultura, Historia y Educación) celebra con orgullo la obtención del primer lugar en la categoría Comparsa de los premios Joselito Carnaval de Oro, en su edición número 43 del Carnaval de la 44.

Lea aquí: Skate, breakdance y música: Beéle celebrará desde el Malecón el primer aniversario de su álbum ‘Borondo’

Este reconocimiento representa mucho más que un triunfo artístico, es la confirmación de que el arte urbano, cuando nace desde el territorio, el amor y la esperanza, también puede convertirse en una poderosa herramienta para sanar, educar y salvar vidas.

Con una puesta en escena cargada de identidad, energía, color y mensaje social, ACHE logró conectar el lenguaje del Carnaval con las realidades de la juventud, demostrando que la cultura sigue siendo uno de los caminos más poderosos para transformar comunidades.

Más de 70 artistas, entre bailarines, actores y jóvenes talentos hicieron parte de esta apuesta que fusionó tradición y contemporaneidad, llevando a las calles un espectáculo donde el arte urbano encontró su lugar dentro del Carnaval sin perder la esencia de nuestras raíces.

El director de la Fundación ACHE, Hary Perea, expresó su agradecimiento al Carnaval de la 44 y a los Premios Joselito Carnaval de Oro por abrir espacios que dignifican el talento joven y permiten que nuevas narrativas culturales florezcan en el corazón del Carnaval.

Le puede interesar: Gabriel Beltrán y la mirada de Bruno D’Amore: el reconocimiento internacional a una nueva geometría orgánica

“Este logro también pertenece a cada familia, maestro, aliado, patrocinador y joven que ha creído en este sueño colectivo. Hoy celebramos un premio pero, sobre todo, celebramos la certeza de que el arte sí sana, el arte sí salva. Barranquilla está lista para seguir transformándose desde la cultura”, afirmó Perea.