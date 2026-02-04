Barranquilla vivió una noche histórica durante el show central de coronación del Carnaval de la 44, un espectáculo de gran formato que confirmó que el carnaval es un territorio vivo, diverso y en permanente construcción. En este escenario, la Fundación ACHE – Arte, Cultura, Historia y Educación participó de manera protagónica, reafirmando su compromiso con la formación artística integral, la inclusión cultural y el fortalecimiento del talento juvenil.

Bajo el lema “en el bordillo cabemos todos”, el Carnaval de la 44 integró patrimonio, tradición y arte urbano en una puesta en escena sin precedentes, demostrando que el diálogo entre la herencia cultural y las nuevas expresiones contemporáneas no solo es posible, sino necesario para la evolución del carnaval.

La Fundación ACHE hizo parte de este hito cultural con más de 60 artistas de baile urbano, quienes imprimieron fuerza, vida y determinación al espectáculo, evidenciando que el arte urbano es una voz legítima del carnaval actual y una herramienta poderosa de expresión, identidad y transformación social.

Cortesía Bailarines de la Fundación ACHE participaron en el show de coronación de los reyes de la 44.

El montaje, que contó con la participación de más de 1.200 artistas en escena, una audiencia superior a 7.000 espectadores presenciales, más de 10.000 personas conectadas a través de plataformas digitales y transmisión en vivo por el canal regional Telecaribe, se consolidó como uno de los espectáculos más ambiciosos y significativos del Carnaval de la 44.

La dirección y producción general del espectáculo, liderada por Mauricio Cherkes, marcó un punto de inflexión al romper paradigmas e integrar el patrimonio cultural con el sentir de niños y jóvenes cuyo talento para el baile corre por sus venas con una identidad moderna, urbana y profundamente barranquillera.

Desde la Fundación ACHE celebramos estos espacios que dignifican el arte, reconocen la diversidad cultural y abren camino para las nuevas generaciones de artistas, ratificando nuestra misión de promover el bienestar, la prevención y el autocuidado a través del arte, la cultura y la educación.

Esta experiencia reafirma que cuando el carnaval escucha, integra y representa a todos, se convierte en una verdadera expresión colectiva de ciudad.