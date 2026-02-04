Uno de los desfiles más queridos por el público barranquillero, el Garabato de Emiliano, vuelve para llenar de folclor y tradición el norte de Barranquilla, este sábado 7 de febrero a partir de las 7 de la noche.

Alrededor de 750 bailarines, de unas 15 agrupaciones, danzarán desafiando la brisa de las calles de la ciudad con punto de encuentro y de salida en el parqueadero del Colegio Biffi, tomando la calle 85 y bajando por la carrera 53, pasando por el Parque Washington y terminando en el Parque Karl C Parrish.

El desfile lo presidirá la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, quien estará acompañada por el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, los reyes infantiles Sharon Acosta Tobón y Joshua Enrique Ortíz Meléndrez, además de la Reina de la 44 Sharon Hurtado Esquiasqui y su rey Momo Luis Aragón.

También estarán Luis Fernando Vengoechea, presidente del Garabato, Enrique Vengoechea, capitán y la Reina Infantil del Garabato de Emiliano, Mariana Morrón Vengoechea.

Como todos los años, el Garabato de Emiliano se constituye en uno de los abrebocas del Carnaval de Barranquilla, preservando la tradición de acuerdo con el legado que dejó don Emiliano Vengoechea Diazgranados, fundador de esta tradicional danza, a sus hijos Luis Fernando y Enrique Vengoechea González, presidente y capitán, respectivamente.

“Invitamos a todos los barranquileros a que se acerquen a estas calles a presenciar este espectáculo lleno de colorido y alegría para seguir preservando la tradicional Danza de El Garabato de Emiliano”, aseguraron los hermanos Vengoechea González.

Las noches sabatinas del cálido y romántico barrio Currambero Prado, tendrá en sus calles este 7 de febrero la presencia de 15 grupos representativos de garabatos de diferentes sectores de la ciudad y del departamento, ordenados por años de antigüedad en el Carnaval de Barranquilla, quienes engalanarán el desfile al compás de “..yo soy muy barranquillero y no puedo permitir que aquí venga un forastero a echarme vainas a mi...”

