El realizador barranquillero David David concluyó el rodaje de Acto Cívico, su más reciente cortometraje, filmado durante la última semana de enero en Valledupar.

La obra profundiza en el mundo de la infancia y la experiencia escolar desde una mirada sensible y cercana, además de integrar una historia de profundotrasfondo social con el sabor, la alegría y la esencia colorida del Caribe, una constante en la filmografía del director costeño.

David recientemente ganó el premio a mejor cortometraje del FICICA (Festival Internacional de Cine a la Calle) de Barranquilla que celebró su 25 edición en Noviembre.

Por su parte, Acto cívico fue ganador de uno de los estímulos de creación que da el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), respaldo que David ha recibido en varias oportunidades a lo largo de su carrera. En esta ocasión, el cineasta retoma escenarios vinculados a la escuela pública, motivado por una experiencia cercana: la trayectoria de su madre como docente durante más de veinte años, una influencia que también atraviesa su largometraje Profesora Leda, rodado en agosto pasado.

“Es una historia muy cercana a mis afectos. Habla de un mundo que conozco no solo por lo que he visto,sino por lo que viví a través de mi madre”, señala el director. Para David, Acto Cívico pone en primer plano la fragilidad y el valor de la infancia.

“La película habla de la inocencia, de la necesidad de cuidarla. Vivimos en un tiempo que empuja a los niños a crecer demasiado rápido, como si eso los protegiera de las frustraciones de la adultez, cuando en realidad proteger esa inocencia podría ayudarnos a formar adultos más amorosos y comprometidos con lo colectivo”.

El cortometraje está protagonizado por Ángela Moya, docente universitaria de la Universidad Popular del Cesar, adscrita a la Facultad de Bellas Artes. El reparto lo completan Yurimar Payares y su hermano Smart Payares, quienes aportan una dimensión íntima y orgánica a la historia.

David David destaca que el proceso de rodaje se desarrolló de manera fluida y satisfactoria. “Fue un trabajo muy tranquilo. Tuvimos una preproducción rigurosa y eso se refleja en el set. Cuando todo está bien pensado, el rodaje se disfruta”, afirma. El director también resalta el compromiso del equipo y la coincidencia con nuevos talentos: “Tuve la fortuna de coincidir con varios talentos que sé que van a crecer por su propia cuenta y cada vez que tengo la oportunidad de volver a trabajar con personas con las que ya he tenido buenas experiencias, agradezco profundamente porque sé que esto es una ruleta y es la providencia la que lo hace posible”.

Actualmente, Acto Cívico se encuentra en etapa de postproducción, que se llevará a cabo durante el primer semestre de 2026. La obra tiene previsto iniciar su recorrido por el circuito nacional e internacional de festivales de cine en el segundo semestre del mismo año.

Con este nuevo proyecto, el cineasta barranquillero David David continúa aportando una mirada sensible y comprometida al panorama audiovisual del Caribe colombiano y del país.

