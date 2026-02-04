La artista barranquillera Aria Vega ha logrado posicionar su música en el último año, principalmente a través de redes sociales como TikTok e Instagram, llegando a conquistar a millones de personas con sus canciones, no solo en la Costa, sino en Colombia y otros países.

Jesús Rueda

Algunos la llaman “costeñita premium”, “sirenita” o simplemente “Ari”. Lo cierto es que esta joven de 28 años es dueña de una voz que está encantando a todo aquel que la escuche, perfilándose como una de las artistas más reveladoras del país.

Los colombianos la conocieron cuando tenía 17 años e ingresó como participante al reality Idol Colombia, experiencia que la llevó a confirmar que su vida estaba hecha para estar encima de los escenarios cautivando al público con su voz.

Desde allí empezó una exploración sonora. Probó con reguetón, pero lo sintió ajeno: “Era lo que me impulsaban a hacer, pero no era lo mío”, dijo a EL HERALDO.

Entonces encontró en el afrobeat un refugio perfecto: un género que le permite cantar, transmitir alegría y, sobre todo, compartir mensajes de paz y amor. “El reguetón es más de flow, de fronteo; el afrobeat me da espacio para decir cosas lindas y suena a playa, a brisa, a vibras bonitas. Eso es lo que yo llevo por dentro”, sostuvo.

JHONY OLIVARES

El año pasado estuvo viral en redes sociales y Spotify con los temas ‘Agua e’ panela’, ‘Ay mama’ y ‘Abanico Sanyo’, y este 2026 lo comenzó sonando fuerte con ‘Chévere (joesón_type_beat)’.

Con esa última canción se metió esta semana por primera vez en el Billboard Colombia Hot 100, que es la lista oficial semanal que clasifica las 100 canciones más populares en Colombia.

‘Chévere (joesón_type_beat)’ de Aria Vega se posicionó en el puesto 42 de la lista, alcanzando a quedarse con el Hot Shot Debut. Esto significa que de las canciones que debutaron esta semana en el Billboard Colombia Hot 100, la de la barranquillera obtuvo el mejor lugar.