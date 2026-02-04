‘Grand Theft Auto VI’ (GTA) es uno de los videojuegos más esperados de este año. Aunque los fanáticos guardaban la esperanza de que se estrenara en este primer semestre, la marca de videojuegos estadounidense Rockstar Games anunció hace unos meses que el lanzamiento se pospuso nuevamente para el 19 de noviembre de 2026.

A través de un comunicado, Rockstar Games lamentó el aplazamiento y aseguró que los meses adicionales de espera permitirán “terminar el juego con el nivel de calidad” que los usuarios esperan y merecen.

Rockstar Games

En un nuevo pronunciamiento sobre el tema, esta vez por parte de la desarrolladora Take-Two Interactive Software, empresa dueña de la marca Rockstar Games, se confirma que el lanzamiento de GTA 6 será el 19 de noviembre de este año.

Además, revela que la campaña de marketing para promocionar el videojuego comenzará entre junio y agosto próximos.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take-Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento del 19 de noviembre de Grand Theft Auto VI con el marketing de lanzamiento de Rockstar programado para comenzar este verano”, indica la compañía en el comunicado.

El debate actual se centra en el modelo de monetización y el costo de entrada para los usuarios, un tema que define el rumbo financiero de los títulos de presupuesto “Triple A” (AAA).

De acuerdo con información suministrada por el reconocido analista e insider de la industria Tom Henderson, se han revelado los precios estimados para las diferentes versiones del juego. A pesar de las especulaciones previas que sugerían un costo base de 100 dólares, las cifras reales parecen ajustarse a la nueva tendencia del mercado de alta gama.

A continuación, se detallan las opciones de compra que estarían disponibles:

Edición estándar: 80 dólares. Esta versión incluiría el juego base y acceso a las funciones en línea.

Edición deluxe digital: 100 dólares. Se espera que incluya contenido descargable (DLC) cosmético o bonificaciones para el modo multijugador.

Edición de coleccionista: Superaría los 300 dólares. Según Henderson, este paquete no solo contiene el software, sino también mercancía física exclusiva y objetos de colección para los fanáticos más entusiastas.

La última edición de la franquicia, Grand Theft Auto V, fue presentada en septiembre de 2013 y se convirtió en el estreno de videojuegos más exitoso de la historia, al recaudar 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas en el mercado.

La historia se desarrollaba en el estado ficticio de San Andreas, inspirado en el sur de California, y tenía como protagonistas al ladrón de bancos retirado Michael De Santa, el gángster Franklin Clinton y el traficante de drogas y armas Trevor Philips.

Grand Theft Auto VI se ambientará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida en este caso, y buena parte del juego se desarrollará en un remedo de Miami llamado Vice City que ya ha sido escenario de otros títulos de la saga de Rockstar.