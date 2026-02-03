Lewis Hamilton y Kim Kardashian volvieron a convertirse en tendencia tras ser vinculados sentimentalmente por medios internacionales. Una visita discreta a un exclusivo complejo hotelero en el Reino Unido reactivó las especulaciones sobre un posible romance entre el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y una de las figuras más influyentes del entretenimiento global.

La información fue divulgada por el diario británico ‘The Sun’, que aseguró que Lewis Hamilton y Kim Kardashian compartieron una estancia privada en Estelle Manor, un hotel de lujo ubicado en la región de los Cotswolds, al oeste de Inglaterra.

De acuerdo con el medio, la empresaria viajó desde Los Ángeles en su jet privado, mientras que el piloto británico llegó en helicóptero tras cumplir compromisos profesionales. Ambos habrían optado por un plan reservado, sin exposición pública ni presencia de fotógrafos.

Un testigo citado por el diario señaló: “La llegada de Kim fue muy discreta. Estaba flanqueada por dos guardaespaldas y la llevaron rápidamente al interior. Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Ella tenía dos guardaespaldas con ella y Lewis tenía un oficial de protección personal, pero ellos permanecieron en un segundo plano”.

Según la misma fuente, Lewis Hamilton y Kim Kardashian utilizaron las instalaciones del spa del complejo y tuvieron una cena privada en un salón exclusivo, sin interacción con otros huéspedes.

Otra declaración atribuida a una fuente cercana al hotel indicó: “Dos de los tres estaban de guardia frente a la puerta de su habitación, para que nadie pudiera molestarlos. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”.

La misma fuente agregó: “Por la noche cenaron en un salón privado para no tener otros invitados alrededor. Estelle Manor es un lugar increíble para tener una cita; es muy lujoso y glamoroso”.

El domingo, Kim Kardashian fue vista realizando ejercicio en el gimnasio del lugar y caminando brevemente por las instalaciones con ropa deportiva, antes de abandonar el hotel por una salida lateral.

Otro testigo citado por el medio británico afirmó: “Mientras Lewis caminaba y usaba las puertas delanteras, Kim fue sacada por una salida lateral. No se podía pasar por alto que era ella: llevaba consigo unas ocho maletas que tenían su nombre grabado en el lateral”.

No es la primera vez que se habla de una relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

No es la primera vez que Lewis Hamilton y Kim Kardashian son vinculados sentimentalmente. En años anteriores, ambos han coincidido en eventos internacionales, alfombras rojas y encuentros sociales relacionados con la industria del entretenimiento y el deporte.

Hamilton, considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, ha sido relacionado con varias figuras públicas, aunque suele mantener su vida privada con bajo perfil. Kim Kardashian, por su parte, ha ocupado titulares globales tanto por su carrera mediática como por su vida personal, especialmente tras su divorcio del rapero Kanye West.

Hasta el momento, ni Lewis Hamilton ni Kim Kardashian han emitido declaraciones oficiales sobre los rumores. La información disponible proviene de fuentes periodísticas y testimonios citados por medios británicos, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación mediática.