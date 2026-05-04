“Fue un buen susto, pero ya estoy en casa”, así resumió lo ocurrido el presentador Jairo Martínez luego del accidente de tránsito que protagonizó el pasado fin de semana en Cartagena.

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El comunicador confirmó en el medio Mundo Noticias que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación tras el incidente.

“Bastante bien gracias a Dios, prueba superada. Descansando eso sí, aporreado como loco”, precisó al medio.

El comunicador confirmó en el medio Mundo Noticias que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación tras el incidente.

El hecho generó gran preocupación inicialmente debido a las imágenes que circularon en redes sociales, donde se observaba la camioneta completamente volcada sobre la maleza.

La escena evidenciaba la magnitud del impacto y despertó la reacción inmediata de quienes se encontraban en el lugar.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, varios testigos actuaron rápidamente para auxiliar a los ocupantes del vehículo, logrando sacarlos y ponerlos a salvo.

Posteriormente, tanto Jairo Martínez como su acompañante fueron trasladados a un centro médico, donde recibieron atención y fueron valorados por especialistas.

Tras los exámenes correspondientes, se determinó que las lesiones no eran de gravedad, por lo que ambos pudieron regresar a casa pocas horas después.

El accidente ocurrió en la zona norte de la ciudad, específicamente en cercanías del sector de Los Morros, bajo el viaducto, cuando el vehículo en el que se movilizaban se salió de la vía por razones que aún no han sido confirmadas oficialmente.

Cabe recordar que esta situación generó aún más inquietud debido a su reciente diagnóstico de cáncer de próstata, proceso de salud que había enfrentado en los últimos meses.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito continúan investigando las causas del siniestro. Entre las posibles hipótesis se contemplan fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros factores, aunque hasta el momento no se ha emitido un informe definitivo.