Mientras la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) realiza las transmisiones de la Copa Mundial de Sóftbol Sub 23 que se desarrolla en la ciudad de Sincelejo por su canal de Youtube en inglés, los colombianos y en especial el departamento de Sucre tienen en Jairo Martínez Rodríguez a su mejor narrador en español.

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Este hombre, orgullosamente hijo del municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, es uno de los dos narradores deportivos que le quedan a esta tierra Mariscal. El otro es su colega y también amigo de todos Jorge Enrique Méndez Prada.

Maria Victoria Bustamante Fernandez Jairo Martínez, la voz de las narraciones del Mundial de Sóftbol en Sincelejo.

Los dos alternan las narraciones de los partidos, en especial los nocturnos, de la novena colombiana en el ahora Estadio Mundialista 20 de Enero, que se ubica entre los barrios 20 de Enero y El Cortijo.

Jairo Martínez Rodríguez no es un narrador cualquiera y eso se lo da el haber jugado muchas disciplinas deportivas, entre ellas sóftbol, béisbol y hasta boxeo, este último es uno de los deportes que identifica a su natal San Onofre.

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Jairo o El Negro Jairo Martínez, como lo llaman sus colegas en Sincelejo, sí se cree que es el mejor narrador en Sucre y no lo hace porque sea orgulloso, sino porque reconoce que se ha preparado toda su vida para serlo.

“Ningún vecino me va a decir que soy mejor que él, por eso yo soy el mejor y quiero seguir avanzando y superándome”, anotó en esta entrevista con EL HERALDO minutos antes del debut de la selección Colombia con Nueva Zelanda, donde los anfitriones ganaron.

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Tiene un ‘chorro de voz’ del que alude es una bendición de Dios que nunca, a pesar de los años, le ha cambiado y confiesa que no tiene ningún cuidado para ello.

Dedicó 50 de sus 70 años al juego del béisbol en todos los terrenos, además de sóftbol (lo juega actualmente a sus 73 años), boxeo y hasta atletismo.

Esta transmisión del Mundial de Sóftbol no es su estreno ante el mundo, ya lo había hecho con otras disciplinas deportivas “gracias a este chorrito de voz que Dios me ha dado y que ha sido mi sostén y el de toda mi familia”.

La narración de este certamen mundialista la hace a través de Korraleja.co, el medio digital de propiedad de su amigo y colega Julio Adolfo Carvajal Pérez, quien fue el único medio en Sucre que adquirió los derechos de transmisión a la WBSC y quien reconoce que Jairo Martínez Rodríguez sí es el mejor narrador.

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Jairo Martínez ve con preocupación que ya no hay muchos narradores deportivos, como tampoco hay pauta publicitaria que lo incentive.

Además, “los jóvenes periodistas de hoy en día no quieren ser narradores sino de noticias rápidas, de pocas cuartillas. Si no dejamos legado en pocos años esto se va a acabar, no habrá narradores y de seguro que utilizarán las voces artificiales para llevar las emociones del deporte. Esto se va a acabar, dice.

Sin embargo, los colegas indican que la voz de Jairo la podrán imitar, pero no creen que lleguen a eso.

Finalmente, el Negro Jairo Martínez le pide a Dios “que salga uno que lleve el legado de él”, y el más perfilado para eso es un nieto de 10 años que no se pierde sus narraciones, “lo estoy instruyendo para eso”.

Este veterano narrador le agradece al alcalde Yahir Acuña Cardales por haber traído este Mundial a Sincelejo, donde hay público para cualquier evento.

Sobre el nivel del Mundial de Sóftbol que se juega por estos días en la capital de Sucre alude que es muy bueno y elogió a las novenas de Argentina, Japón, Australia y México que demorar un año preparándose para sus participaciones en los certámenes.