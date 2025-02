Hablar de Shakira es, para muchos, sinónimo de orgullo, emoción y gratitud. Su voz, su talento y su carisma no dejan de causar admiración en quienes la han visto crecer, tanto en el escenario como fuera de él. Pero si hay alguien que disfruta cada anécdota, cada recuerdo y cada logro de la barranquillera, es el periodista Jairo Martínez.

Apenas la mencionan, su sonrisa se ilumina, como quien revive momentos felices. Y es que, más que una estrella mundial, Shakira para él representa una historia de esfuerzo, de sueños cumplidos y de autenticidad. No hay prisa en su relato, no hay frases vacías, hay admiración sincera y un cariño que se mantiene sin importar el paso del tiempo.

El destino juega sus mejores cartas en los momentos más inesperados. Para Jairo Martínez, el 11 de enero de hace 30 años no fue un día cualquiera: fue el día en que una joven de risa fácil y conversación profunda lo atrapó sin aviso en medio de una charla en un restaurante de Cartagena.

“Yo sentía que ella, dentro del grupo de amigos que estaban, tenía una forma especial de conversar. Y de repente nos conectamos y ella me metió en su conversación, como si yo era parte de la conversación que ella tenía. Y le pregunté a una amiga mía, Connie, que estaba conmigo en ese momento. Pero yo no sabía quién era la persona que estaba ahí sentada”.

En ese momento, ¿Dónde estás, corazón? Del álbum Pies Descalzos sonaba por todas partes y el nombre de Shakira ya se estaba abriendo paso en el mundo de la música. Lo que Jairo no imaginaba era que aquella chica de mirada inquieta era la dueña de la voz que tanto había escuchado.

En ese entonces, Jairo trabajaba con Sony Music en Estados Unidos, y aunque cada filial de Sony era autónoma en su país, él sintió de inmediato que quería ser parte del camino de Shakira.

“Le dije: ‘Mira, yo soy fanático tuyo y un día quiero trabajar contigo’, y le entregué mi tarjeta de Sony Music y tres semanas después en Miami recibí un casette de Pies Descalzos y desde entonces creció una amistad que hoy en día se mantiene. Me decían que yo estaba ‘enshakirao’. Eso quería decir que yo estaba ocupado”, recuerda entre risas.

Un acertado camino

A veces, los encuentros que parecen casuales llevan años escribiéndose en el destino. Jairo Martínez y Shakira se conocieron sin planearlo en Cartagena, pero, sin saberlo, sus caminos ya estaban trazados.

“Cuando finalmente Shakira y yo nos encontramos en Miami, ella ya estaba con su papá y su mamá. Y resulta que ellos tenían mi teléfono desde hace años, esperando el momento de llamarme para que Shakira y yo hiciéramos una conexión”.

Jairo llegó al apartamento de la barranquillera en Miami, donde lo esperaban ella y sus padres, Nidia y William. Allí surgió la idea que lo cambiaría todo.

“Jairo, llévala con Emilio Estefan” le dijo Nidia Ripoll, madre de la artista. “Yo no lo dudé porque llevaba años de amistad con Emilio y Gloria Estefan, había trabajado en Sony Music en proyectos como Mi Tierra y Abriendo Puertas, entonces yo llamé a Emilio y le dije: ‘Te tengo la próxima estrella’. Y él me respondió sin dudar: ‘Jairo, lo que tú digas’”.

La reunión entre Shakira y Emilio fue rápida y decisiva. No era un negocio, era el inicio de algo grande. Sin pensarlo, Jairo dejó Sony y comenzó una nueva etapa con Emilio y Shakira. Fueron 11 años de magia, crecimiento y transformación, en los que vivió la mejor etapa de su vida.

“Yo soy un hombre feliz, pero esa fue la mejor época de mi vida profesional. No solo por el trabajo, sino porque mi papá y mi mamá estaban vivos, mi sobrino era pequeño, las Navidades eran maravillosas. Esa década la llevo en mi corazón”.

Su mayor orgullo

A lo largo de los años, Jairo Martínez ha sido un testigo privilegiado del ascenso de Shakira. Su nombre siempre se ha ligado al de la estrella barranquillera, pero él tiene claro su papel en su historia.

“A mí me han preguntado muchas veces si he sido el manager de Shakira. Yo nunca he sido su manager. Lo que sí fui durante muchos años fue su promotor personal, pero, sobre todo, soy su amigo”.

Algunos le atribuyen el “descubrimiento” de Shakira, pero Jairo se apresura a desmentirlo. La artista no necesitaba que nadie la descubriera, porque su talento ya la había llevado a conquistar Colombia, Ecuador y Venezuela cuando él la conoció.

“Nadie descubre a nadie. Además, cuando yo encontré a Shakira, ella ya estaba pegada en estos países. Lo que la vida me dio fue la oportunidad de ser parte de su camino”.

Si algo deja claro Jairo, es que su relación con la barranquillera va más allá del éxito y la industria musical.

“Shakira iba a ser Shakira conmigo o sin mí. De alguna forma, su destino ya estaba escrito. Pero para mí, mi mayor orgullo no es haber trabajado con ella, sino ser su amigo”.

Y como todo amigo de verdad, Jairo no solo la admira, sino que la sigue apoyando como su más fiel fan. “Si hoy alguien me pregunta qué soy en la vida de Shakira, la respuesta es sencilla: su amigo y su fan número uno”.

“Shakira nunca se ha ido”

Y si algo tiene claro, es que Shakira nunca ha desaparecido de la escena musical, por más que algunos intenten hablar de un “renacer”.

“Cuando la gente me dice que Shakira surgió como el ave fénix, yo les respondo: Shakira nunca se ha ido. Cada etapa en su vida ha sido diferente, pero siempre ha estado presente musicalmente. Ella produce música todo el tiempo. Yo la conocí en una etapa, luego creció, llegó a la oficina de Emilio Estefan y eso fue un paso comercial importante en su historia. Mucha gente me pregunta por qué la llevé con Emilio y yo siempre les digo que sabía que yo no estaba en capacidad de llevarla donde ella tenía que llegar. Yo era su gran amigo, pero no el hombre que la llevaría al estrellato mundial”.

A lo largo de su carrera, Shakira ha sabido transformarse. Desde la joven artista con guitarra en mano hasta la estrella global que llena estadios en cada continente. Y ante las críticas o los comentarios que surgen en los medios sobre su vida personal, Martínez es tajante.

“Hay muchas formas de cerrar ciclos y seguir adelante. Si el resultado de todo lo que ha pasado es el éxito que está viviendo, entonces, ¿por qué no? Yo haría lo mismo”.

Un ser humano íntegro

Además, la define como un ser humano que, desde niña, entendió el valor de la solidaridad y el impacto de la educación.

“Un día llegó a su casa y se encontró con que habían vendido el televisor. Entonces le preguntó a sus papás: ‘¿qué pasó con el televisor?’. Y ellos, que siempre le hablaron como a una adulta, le dijeron: ‘tuvimos que venderlo por una necesidad’. Fue ahí cuando ella les respondió: ‘entonces eso significa que somos pobres’”, cuenta Jairo.

Sus padres, en lugar de endulzar la realidad, la llevaron a ver de cerca la verdadera pobreza. Y esa experiencia la marcó para siempre. “Creo que tenía ocho años cuando supo lo que significaba ser filantrópica. A partir de ese momento, decidió que cuando creciera quería dar educación y comida a todos esos niños”, agrega Martínez.

Esa promesa infantil se convirtió en una misión de vida. Años después, con su éxito consolidado, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, con la que ha brindado educación, alimentación y oportunidades a miles de niños en Colombia.

“Ella es más que una cantante. Es un ser humano preocupado por la educación, por el bienestar de los niños. Ella ama a los niños y es una gran mamá”.

Se vienen cosas grandes

“Para mí, esta va a ser la gira más importante de cualquier artista contemporáneo”, asegura el periodista.

No es una afirmación cualquiera. Jairo ha acompañado a Shakira en sus momentos más icónicos y sabe de lo que habla. En su última gira, la cantante superó el 100% de ocupación en sus conciertos, algo que pocos artistas logran.

“Hemos estado en Egipto, en lugares donde nadie ha hecho conciertos antes, aparte de las pirámides, que son una locura”, recuerda. Pero esta vez, la gira promete superar todo lo anterior.

Las primeras señales de éxito ya están a la vista: el primer concierto en Barranquilla se vendió en 45 minutos, y el segundo en solo día y medio. Y el recorrido no se detiene.