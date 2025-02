Shakira no defraudó en el inicio de su esperada gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour este martes 11 de febrero en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Y no solo fue su voz, su energía y su despliegue escénico lo que dejó sin aliento a las 47.000 almas que abarrotaron el recinto, sino también su impresionante desfile de atuendos que acompañaron cada momento del espectáculo.

Con una entrada espectacular a las 9:00 p.m. (Hora Brasil), la barranquillera dio inicio a un show de más de dos horas y media en el que recorrió su carrera con un setlist de 31 canciones y, para sorpresa de muchos, hasta 13 cambios de vestuario. La velocidad y creatividad de cada outfit dejó a los fans admirados, al punto de que era difícil seguirle el rastro a cada transformación.

El concepto de los cambios de vestuario en esta gira no es convencional. En lugar de desaparecer entre canciones, Shakira permitió que el público fuera testigo de su metamorfosis en directo. Con una cámara siguiéndola tras bastidores mientras interpretaba Chantaje, el público pudo ver a sus asistentes ayudándola a cambiarse mientras se preparaba para el siguiente acto. Un detalle innovador que añadió un toque íntimo y cinematográfico al show.

La cantante barranquillera adaptó cada uno de sus atuendos a los bloques en los que dividió el concierto. Desde vestidos ceñidos con brillos y transparencias, hasta piezas llenas de colores y texturas que evocaban sus raíces latinas.

Por supuesto, no faltaron las botas altas, los corsets y los conjuntos de cuero que resaltaron su figura atlética, ni las piezas con inspiración tribal y árabe, un sello característico de su estilo.

Shakira abrió su electrizante show con La Fuerte, producida por Bizarrap, con un conjunto Versace hecho a su medida. Sus cambios múltiples de vestuario incluyeron looks personalizados de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne, así como brazaletes únicos de Tiffany & Co. Elsa Peretti, elaborados por primera vez en platino con un pavé de diamantes y grabados a mano con el nombre de la gira.

Se conoció que el responsable de los vestuarios fue el diseñador brasileño Dario Mittmann. “Nicolas Brum, su estilista, se puso en contacto para preguntarme si podía crear un conjunto de vestuario para la nueva gira de Shakira. Me sentí muy feliz, es un logro para mí, porque siempre he sido fan. Me siento honrado y agradecido de poder llevar la moda brasileña a un lugar como este”, dijo el diseñador a O Globo.

A partir de este primer contacto y la invitación de Nicolás se inició el proceso creativo, que duró alrededor de tres meses, en los que la diseñadora desarrolló el vestuario en base al concepto y temática recibida. El resultado fue del agrado de la cantante, quien aprobó tanto su vestuario como el del ballet.