Grandes personalidades del país político siguen llegando este fin de semana hasta el Palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería y antigua casa presidencial, donde es velado por segundo día este domingo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical.

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Hasta ahora han asistido a despedir al dirigente político y estadista de derecha su familia más cercana y otros líderes políticos y autoridades como el expresidente Ernesto Samper y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Así mismo, este domingo han estado la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo, el exministro Luis Felipe Henao y su esposa Luz Stella Murgas, el abogado penalista Jaime Lombana, el exministro Juan Fernando Cristo, el excontralor Julio César Turbay, la ex directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, y el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

Y se espera que también este domingo hagan presencia, entre otros dirigentes políticos y autoridades, el presidente Gustavo Petro y los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y César Gaviria.

El próximo lunes serán sus exequias en la Catedral Primada de Bogotá y las presidirán el cardenal emérito, Rubén Salazar, y el cardenal Luis José Rueda.

Entre tanto, la Casa de Nariño ordenó la cinta negra en señal de luto para los programas de televisión de la Presidencia, además del periódico Vida que circulará este lunes.

El exvicepresidente, exministro y excongresista falleció el viernes 8 de mayo a los 64 años, luego de una prolongada crisis de salud que lo obligó a trasladarse entre Colombia y Estados Unidos por intervenciones quirúrgicas durante los últimos años.